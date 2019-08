Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nell’area euro ladel Pil sarà piùneitrimestri. E i fattori che portano a questa stima non ottimistica sono tutti geopolitici: dalla guerra dei dazi alla vulnerabilità dei mercati emergenti. A rilevarlo è la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. Benché nel primo trimestre del 2019 ci sia stato undel Pil dell’eurozona in una certa misura migliore rispetto alle attese, i dati più recenti e le informazioni ricavate dalle indagini indicano unapiùnel prossimo futuro. Il Pil dell’area euro nei primi tredell’anno è salito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, dopo undello 0,2% tra ottobre-dicembre 2018. Gli indicatori economici segnalano però che lacontinuerà, secondo le attese, a un ritmo lievemente inferiore nel secondo e terzo trimestre del 2019. Ii rischi per le ...

Cascavel47 : Crescita, monito Bce: “Nell’eurozona aumento Pil debole nei prossimi mesi. Le cause? Guerra dei dazi e vulnerabilit… - TutteLeNotizie : Crescita, monito Bce: “Nell’eurozona aumento Pil debole nei prossimi mesi. Le cause? Guerra… - ildenaro_it : Confindustria, il monito di Boccia: Crescita zero? Ora il Paese deve reagire -