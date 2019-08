Xylella | la Regione Puglia | “30 milioni per il Piano operativo dell’agricoltura”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Sono state approvate le integrazioni al‘Agricoltura’ che dispongono l’allocazione dei 30di euro rinvenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione e stanziati a favore degli interventi sul territorio danneggiato da“. Lo rendono noto il presidente della, Michele Emiliano, e il direttore del dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, sulle operazioni di sostituzione degli olivi malati con piante resistenti al batterio. Il Comitato di Sorveglianza, si legge in una nota, ha approvato la proposta così come concordata tra il Responsabile Unico dele la, confermando lo stanziamento di 29di euro a favore della Misura 5 del PSR2014-2020 per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita’ naturali e da eventi catastrofici. Un ulteriore milione di euro ...

