Di Maio alla Lega | Basta con gli attacchi | se vogliono altri ministeri li chiedano

Navigator - i campani esclusi dalla formazione : “Non vogliamo essere merce di un tavolo politico tra Di Maio e De Luca” : “Lì ci sono i nostri colleghi, abbiamo vinto il concorso insieme a loro ma non possiamo iniziare la formazione”. Protesta di una delegazione dei 471 Navigator campani, che oggi non hanno potuto prendere parte all’avvio della formazione all’Auditorium Parco della Musica a Roma perché il presidente della Regione Vincenzo De Luca non ha ancora firmato, a differenza di tutte le altre regioni italiane, la convenzione con ...

Riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Di Maio contro Gozi : "Via la cittadinanza italiana "Troppi no dalla Lega - mi auguro qualche sì" : Il vicepremier fa propria la battaglia di Meloni che scrive a Conte per sollevare il caso Gozi. E poi parla di attualità politica, invitando i colleghi di governo a votare la riforma della giustizia.

Riforma della Giustizia - Di Maio alla Lega : è ora di qualche sì : Il vicepremier rilancia le nuove norme promosse dal Guardasigilli pentastellato Alfonso Bonafede: «È una Riforma che aiuta le imprese, dimezza i tempi del processo civile, punisce i giudici che perdono tempo nelle procedure e consente di accelerare i processi di corruzione»

Migranti - gli infettivologi alla Procura : “Sulla Gregoretti 2 casi gravi - 29 con problemi vari”. Di Maio : “I nostri militari non sono pirati” : A bordo del pattugliatore Gregoretti ci sono “un caso di tubercolosi, un altro di cellulite infettiva, 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie“. In totale “sono 29 i Migranti con problemi di natura sanitaria”. E’ il risultato della relazione consegnata dagli infettivologi alla Procura di Siracusa, guidata da Fabio Scavone, sul monitoraggio effettuato sui 116 Migranti ancora a bordo del pattugliatore ...

"Non vedo sciacallaggio politico" dice Di Maio sullo scandalo di Bibbiano : Dopo Matteo Salvini anche Luigi di Maio, in compagnia di Alfonso Bonafede, è atteso a Bibbiano, piccolo centro dell'Emilia Romagna diventato epicentro di uno scandalo e allo stesso tempo vetrina politica ambita. "La mia sarà una visita istituzionale per fare il punto della situazione con i sindaci, incontrare associazioni e famiglie e presentare il progetto della squadra speciale istituita dal Ministro" ha detto il vicepremier alla Stampa ...

Di Maio : “Dalla Lega ci aspettiamo tanti sì. La sinistra? Ha detto no a reddito e decreto Dignità” : “Dalla Lega ci aspettiamo il sì sul taglio del numero dei parlamentari, sull’acqua pubblica, sul salario minimo, sulla legge salva-mare”. A dirlo, in un video su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, rispondendo all’accusa, fatta più volte da Matteo Salvini, secondo cui il Movimento sarebbe “il partito dei no”. “La sinistra ha detto no al reddito di cittadinanza, a quota 100, al decreto ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Dopo il mandato zero - adesso io mi chiedo quando Di Maio passerà alla Lega : Bisogna sorridere, altrimenti sarebbe un pianto continuo. E in questo ultimo periodo, Lega e Cinque Stelle ci stanno veramente facendo divertire. Come non ricordare Il Conte Mascetti, re della della cosidetta “supercazzola”. Il suo modo di prendere in giro le persone e le zingarate del film Amici miei hanno, oramai, fatto scuola anche in politica. Le ultime vicende di Salvini e Di Maio sono degne di un premio speciale alla supercazzola. Salvi ...

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

DALLA CINA/ Lao Xi : la tregua Salvini-Di Maio prepara il dopo-Conte : Il prsidente del Consiglio Giuseppe Conte non conta più: ieri l'incontro Salvini-Di Maio ha fatto a meno di lui. Il suo ruolo di sintesi è terminato

Luigi Di Maio - furia dei Cinque Stelle dopo il sì alla Tav. Nasce la fronda interna : pronta la vendetta : dopo il sì di Giuseppe Conte alla Tav i Cinque Stelle sono spaccati. Una fronda interna infatti vuole vendicarsi di Matteo Salvini e della Lega votando no al decreto sicurezza bis in agenda per i prossimi giorni in Senato. Il primo passo è stato compiuto ieri 24 luglio quando Cinque minuti prima del

RUSSIAGATE/ "Conte e Di Maio hanno venduto l'Italia alla Cina" : Rinunciando al decreto che rafforza i poteri di controllo sul 5G, Conte e Di Maio fanno un favore enorme a Huawei e alla Cina