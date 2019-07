James Senese | dalla musica alla politica | «La speranza per il futuro? La Rivoluzione»

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il musicista in tour con "Aspettando ‘o tiempo" si racconta a tutto campo. Il sistema? «Ha vinto». Il rap? «Strunzate». E di Pino Daniele dice: «Tra noi c’è stato un impatto quasi come tra un uomo e una donna che si amano all’improvviso»

