Il nuovo pop di Costantino è Personalità | un invito a reagire e rispettare se stessi

Le Icona Pop sono tornate con il nuovo singolo "Next Mistake" : In attesa del disco

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand

Prince : il mito del pop rivive nel nuovo singolo inedito “Holly Rock” : il Prince Estate e Warner Records sono orgogliosi hanno annunciato l’ uscita di “Holly Rock”, un brano scritto e registrato in origine per Sheila E., e il secondo singolo dall’ album acclamato dalla critica Originals. La traccia alla base di “Holly Rock” è stata registrata ai Sunset Sound studios a Los Angeles alla fine di aprile 1985 – la stessa settimana in cui Prince registrò “Kiss” per il suo album Parade. Il singolo “Holly Rock”, presentato ...

Sonorità pop anni ’80 in 2 Gocce Di Vodka di Tormento - il nuovo singolo in rotazione radiofonica (audio e testo) : 2 Gocce Di Vodka di Tormento potrebbe essere la dimostrazione che il revival pop degli ultimi anni abbia conquistato anche i big della musica italiana, ma non è esatto. Ci eravamo scoperti nostalgici già ai tempi di Amor De Mi Vida dei Sottotono, e Tormento - al secolo Massimiliano Cellamaro - e avevamo notato la sua versatilità quando rappò nel remake di Nessuno Mi Può Giudicare dei Gazosa (avevamo riso tutti ma oggi la ...

Mayweather vs Pacquiao 2 – Il campione filippino provoca : “Floyd hai bisogno di popolarità? Affrontami di nuovo” : Mayweather vs Pacquiao 2, spunta la provocazione in merito al clamoroso rematch. I due pugili si punzecchiano su Instagram Domenica scorsa Manny Pacquiao ha riscritto la storia della boxe. Il pugile filippino ha messo piede sul ring ad oltre 40 anni, per incrociare i guantoni contro Keith Thurman sconfitto (per la prima volta in carriera!) per decisione non unanime. Dopo aver conquistato il titolo mondiale WBA dei super welter, ‘Pac-Man’ ...

Popolare Bari : ?via libera al bilancio ed eletto il nuovo Cda : Cartolarizzazione tranched covered di crediti in bonis per quasi 400 milioni di euro e cessione della partecipazione di controllo (73,57%) di CariOrvieto, iscritta a bilancio per 55,5 milioni, nei...

"Popgiornalismo" : il caso Dagospia fa scuola nel nuovo libro di Salvatore Patriarca : «Ironia e assenza di moralismo sono i tratti salienti di Dagospia, chiavi di lettura del presente». Salvatore Patriarca ieri ha indagato le ragioni del successo di Dagospia, nel corso...

Tracklist e teaser di Free - il nuovo album di Iggy Pop (video) : Il nuovo album di Iggy Pop ha già un nome, una data e una Tracklist: Free uscirà il 6 settembre e sarà composto da 10 brani inediti. L'essenza del seguito ideale di Post Pop Depression (2016) è espressa nel teaser pubblicato nelle ultime ore, che mostra la silhouette dell'Iguana per antonomasia in riva al mare, un'animazione accompagnata da una musica eseguita da Noveller alle chitarre riverberate, Leron Thomas alla tromba ...

A New York spopola il kava - è il nuovo antistress dei giovani : Vite frenetiche, ansia, stress. Il nuovo antidoto tanto in voga tra i giovani newYorkesi si chiama kava, una bevanda che si ricava dall'omonima pianta che cresce in alcune isole del Pacifico. Non si tratta di alcol e nemmeno di una droga, ma di una bibita che ha un effetto narcotico e secondo molti giovani aiuta ad alleviare le fatiche della vita moderna. Le radici di questa pianta che contengono i principi attivi vengono seccate, ridotte in ...

Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso - la fine di un amore con la forza del pop lirico : Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Da oggi, venerdì 5 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo brano di Alberto Urso estratto dall'album d'esordio Solo, già certificato disco d'oro da FIMI/GFK. Ti Lascio Andare è un brano pop lirico uptempo. La vocalità di Alberto è particolarmente potente e coinvolgente, dolce ed espressiva mentre si pone l'obiettivo di dare ...

"Il nuovo video di Madonna offende le vittime delle stragi americane". Gli attivisti anti-armi contro la popstar : Un video musicale che mette in scena il massacro in un locale e il volto simbolo della lotta al libero uso di armi negli Usa si scaglia contro la regina del pop Madonna. “Il suo nuovo video è assurdo e orribile”, ha twittato Emma Gonzalez, 19 anni, studentessa sopravvissuta alla strage del liceo Parkland in Florida, il 14 febbraio 2018 e da quel momento leader del movimento giovanile anti-armi. Lo riporta il ...

I Feel Love è il nuovo singolo di Giorgia da Pop Heart (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giorgia è I Feel Love. Sono quindi confermate le ipotesi di qualche giorno fa, quando l'artista romana aveva rilasciato un video nel quale si lasciava intendere che questo sarebbe stato il prossimo estratto da Pop Heart. Si tratta quindi del singolo con il quale Giorgia affronterà il tour in programma nelle prossime settimane e che ha fatto seguito alle date nei palasport che ha invece affrontato dopo la pubblicazione ...

LETTURE/ I vizi e le virtù del nuovo populismo 2.0 : Andrea Boitani e Rony Hamaui in "Scusi prof. cos'è il populismo?" attraverso domande e risposte spiegano il populismo non solo in chiave politica

A Billie Eilish non piace sentirsi chiamare il "nuovo volto del pop" : "Mi infastidisce"