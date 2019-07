BOOM! Bianca Guaccero nel sabato sera di Rai 1

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 31 luglio 2019)Se c’è una rivelazione della stagione tv in corso, questa ha senza dubbio un nome e un cognome:. Scrivevo così lo scorso novembre, a proposito della nuova conduttrice di Detto Fatto. Un’isola felice -la- in una Rai nella quale l’appeal mediatico dei protagonisti è ormai latitante e il gradimento del pubblico secondario a quello della politica. Succede, tuttavia, che ogni tanto si commetta qualche errore e si decida di occuparsi di tv anche in Viale Mazzini. DavideMaggio.it può annunciarvi in anteprima che l’attrice pugliese è pronta a conquistare ildell’ammiraglia. L’appuntamento è noto, la co-conduzione dellano. Quanto meno fino a questo momento. Indovinate un po’ di quale show si tratta?! Per il nuovo impegno autunnale di, in quel di Mecenate sono già all’opera per variare ...

davidemaggio : BOOM! #BiancaGuaccero nel sabato sera di Rai 1 Leggi l'anteprima di - Casertasera : DRAGONI, BOOM DI PRESENZE ALLA NOTTE BIANCA DI MAIORANO DI MONTE -