“Vista così cambia tutto…” Ida Platano si spoglia | lo scatto è bollente

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Sei bellissima fuori e sei bellissima dentro, nonre mai, la tua anima è stupenda”. Questo è solo uno dei commenti che si possono leggere sotto la foto di Ida. L’ex dama di Uomini e Donne ha infatti conquistato il cuore di migliaia di italiani, sia uomini che donne, che la apprezzano ovviamente per il suo fascino, la sua bellezza e la sua sensualità, ma la amano anche per altre virtù: come ad esempio quella di essere sempre sé stessa.Lo sanno bene gli appassionati del programma di Maria De Filippi, dove hanno imparato a conoscerla e a stimarla. Oggi, la trentacinquenne originaria di Brescia sfoggia un sorriso da fare invidia. Un volto che ci fa pensare come la storia con Riccardo Guarnieri sia ormai qualcosa che appartenga al passato, un capitolo chiuso di questo libro che è la vita. Vi avevamo raccontato, però, che forse non è. E alcuni segnali arrivavano proprio ...

