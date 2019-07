Paola Perego | 53 anni portati divinamente | in costume lascia senza fiato

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019), conduttrice amatissima dal pubblico, è tornata di recente sul piccolo schermo con ‘Non disturbare’, la trasmissione in onda su Raiuno in cui intervista a 360 gradi l’ospite di turno. Ma la sua estate è anche a Formentera, un’isola che, al pari di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ama in particolar modo. La ‘isla’, dove è volata con il suo Lucio Presta, è il suo posto felice, perfetto per rilassarsi e fare tanti bagni di sole. Panorama mozzaa parte, quello che salta subito all’occhio da un suo recente scatto social realizzato proprio a Formentera, è la sua splendida forma fisica.sfoggia un bikini pazzesco a 52. E anche un nuovo tatuaggio: una scritta sull’avambraccio che recita: “Qui e Ora“. La frase si rifà alla celebre citazione di Orazio “hic et nunc”, che indica un qualcosa che non accetta deroghe, ma che va fatto qui e ora. ...

