Di Maio annuncia il “mandato zero” | deroga ai 2 mandati per consiglieri comunali

Bombe italiane all'Arabia - Di Maio annuncia lo stop : Da diverso tempo la guerra in Yemen è diventata una tematica conosciuta anche presso l'opinione pubblica italiana ed occidentale mainstream, mentre prima era affrontata quasi esclusivamente solo nell'ambito della 'controinformazione' online e non. Andando maggiormente nello specifico, uno degli aspetti più controversi del conflitto mediorientale è la vendita di armi italiane all'Arabia Saudita, la potenza regionale sunnita che sta combattendo da ...

Di Maio annuncia una nuova organizzazione del M5s - nasce la figura del facilitatore : "Il MoVimento è resiliente. Parte il percorso per una nuova organizzazione". Lo scrive il capo politico mdi M5s su Facebook. "Nei prossimi giorni, attraverso dei video tutorial, vi spiegherò un'idea di organizzazione del Movimento 5 Stelle che si basa su questa figura: il facilitatore. Sia a livello regionale, sia a livello nazionale. E insieme decideremo, voto per voto (voterete per parti separate su Rousseau) se questa ...

Di Maio annuncia 5.000 assunzioni Inps : 1 - 1 miliardi di contributi evasi : Quadri, ma anche medici e avvocati. Per fronteggiare nuove funzioni, da Ape a Naspi a Reddito e quota 100, l’Inps assumerà oltre 5.000 persone. Un numero che il vicepremier Luigi Di Maio, nell’annunciare la conferenza stampa congiunta di questo pomeriggio con il presidente dell’Ente di previdenza sociale Pasquale Tridico, ha ritoccato al rialzo rispetto ai circa 4.700 inizialmente preventivati. Segui su affaritaliani.it

Di Maio e la guerra ai Benetton : “Sono più veloci ad annunciare querele che a scusarsi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ingaggia una battaglia con la società Atlantia e con la famiglia Benetton con riferimento al crollo del Ponte Morandi e alla possibilità che l'azienda rientri nella partita di Alitalia: "I Benetton sono stati più veloci oggi a rispondere al sottoscritto (minacciando azioni legali) che a chiedere scusa ai familiari delle vittime".Continua a leggere

Paola Nugnes annuncia : “Lascio il M5S - passo al Gruppo Misto”. Di Maio : “Si dimetta da senatrice” : La senatrice Paola Nugnes ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Movimento Cinque Stelle: "Andrò tra gli indipendenti, se non riuscirò a incidere darò le dimissioni". La dura replica del capo politico Luigi Di Maio: "Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto".Continua a leggere

Renato Farina : M5S e Lega - divorzio annunciato. Perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio si divideranno : C'è un libro uscito da pochi giorni che parla di populismo, globalismo, sovranismo ed è gremito dei soliti accidenti di vocaboli che sono sputati come semi di zucca dai giornalisti in tivù. Incredibilmente non annoia. Direi che è indispensabile per capire un fenomeno impossibile in natura: l'alleanz

Inizia la riorganizzazione del M5s - Luigi Di Maio annuncia : “Arrivano due nuovi probiviri” : Inizia la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle annunciata dal capo politico Luigi Di Maio: Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo si sono dimessi da probiviri. I loro sostituti, fa sapere lo stesso Di Maio, saranno scelti con una votazione online, così "come previsto dallo statuto". L'obiettivo è quello di individuare due figure che si possano dedicare a questo incarico "a tempo pieno".

Gianluigi Paragone annuncia : “Consegnerò a Luigi Di Maio le mie dimissioni da parlamentare” : Il senatore Cinquestelle annuncia l'intenzione di lasciare il Parlamento. Dopo le dure critiche a Luigi Di Maio il giorno dopo la batosta delle Elezioni Europee, GianLuigi Paragone annuncia di voler consegnare le proprie dimissioni da parlamentare proprio nelle mani del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro: "È ancora il mio leader, deciderà lui cosa farne".