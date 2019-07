Scherma | Mondiali 2019 | la Cina spegne i sogni azzurri Spadiste sconfitte | lotteranno

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Sfuma il sogno finale per la squadra azzurra di spada femminile aidi Budapest. L’Italia è stata sconfitta dallacon il punteggio 44-31. Il quartetto italiano (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alice Clerici) scenderà dunque in pedana per conquistare la medaglia di bronzo e per centrare comunque un podio fondamentale per la continua crescita di questa squadra. E’ stata una sfida equilibratissima per sette assalti. Purtroppo l’ottavo è stato quello decisivo, quando in pedana si sono trovate Alice Clerici e Xu Anqi con lain vantaggio per 22-21. Un terrificante parziale di 7-0 in favore di Xu ha messo praticamente fine alla contesa. Una prestazione negativa per Clerici, che non è mai riuscita a trovare le misure all’avversaria. Il compito di Rossella Fiamingo era praticamente impossibile e la siciliana, sempre costretta ...

