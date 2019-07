Lancio Missione Beyond | oggi la partenza dell’astronauta Luca Parmitano | diretta

Lancio Missione Beyond - oggi la partenza dell’astronauta Luca Parmitano : la diretta streaming ESA [VIDEO LIVE] : oggi, 20 Luglio 2019, è in programma la partenza dell’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Il Lancio avrà luogo al cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Da lì, Luca partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Soyuz MS-13, insieme all’astronauta NASA Drew Morgan ed al comandante russo di Roscosmos Alexander Skvortsov, alle 18:28 ora ...

Spazio - tutto pronto per il Lancio della missione Beyond. Parmitano emozionato : “sono al servizio dell’umanità” [FOTO] : L’astronauta Luca Parmitano si conferma un Uomo speciale e nella conferenza alla vigilia del lancio della Soyuz MS-13, che con la missione Beyond (Oltre) dell’Esa lo porterà per la seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale, monopolizza l’attenzione di tutti i giornalisti, raccolti all’hotel Cosmonaut di Baikonur. Fa battute in russo, scherza, traduce in inglese e italiano, spiega la complessità della missione ...

Spazio - India : il Lancio Missione lunare Chandrayaan-2 in programma il 22 luglio : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata il 22 luglio, alle 02:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, ...

Meno 7 al Lancio della missione Esa Beyond di Parmitano : Manca una settimana al lancio della missione Beyond dell'Esa dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, previsto per il 20 luglio 2019. In questi giorni l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano è in quarantena assieme al suo equipaggio e alle prese con i consueti rituali pre-lancio come la piantumazione di un albero per Andrew Morgan, al suo primo volo - e la cura di quelli ...

Corsa alla Luna - dopo Cina e Israele - tocca all’India : domenica il Lancio della missione Chandrayaan 2 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Corsa al nostro satellite si è improvvisamente riaccesa e si arricchisce di nuovi concorrenti. dopo la Cina, atterrata a gennaio sul lato nascosto del satellite con la sonda Chang’e-4, e Israele, che ha sfiorato l’impresa ad aprile con il falimento nella discesa del primo lander privato Beresheet, ora tocca all’India, con la missione Chandrayaan 2. Tutte nazioni ...

Parmitano pronto al Lancio per la missione Beyond : “Bisogna superare i confini e spingersi oltre la propria zona di comfort” : “Tra tutte le forze esistenti nel mondo e nell’Universo, che sono limitate dalle due grandezze principali dello Spazio e del Tempo e dalla velocità della luce, l’Amore è l’unica forza che trascende questi elementi e riesce a unire anche al di là dello Spazio e del Tempo“. Con questo stesso concetto, Dante Alighieri concludeva la sua Divina Commedia. “L’Amor che move il Sole e l’altre stelle“, ...

Spazio - Parmitano pronto al Lancio per la missione Beyond : “l’Aeronautica Militare è con te” : Nel tardo pomeriggio di oggi 10 luglio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è congratulato con il Colonnello Luca Parmitano prima dell’inizio della missione “Beyond” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Generale Rosso si è congratulato per l’incarico di Comandante della Stazione Spaziale che l’Astronauta italiano, che ora si trova in quarantena presso la città delle stelle di ...