Dalla Luna a Marte | 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a raggiungere il

Michael Collins - l’antieroe “italiano” che è rimasto a un passo Dalla Luna senza metterci piede : Ha percorso oltre 380 mila chilometri, volato per otto giorni, tre giorni, diciotto minuti e trentacinque secondi, per vedere avvicinarsi, attraverso l’oblo’, quella “magnifica desolazione” chiamata Luna, e non toccarla. Michael Collins restera’ per sempre l’astronauta ‘italiano’ della missione Apollo 11 che, cinquant’anni fa, ando’ sulla Luna senza metterci piede. Pilota del modulo di ...

Rocce e polveri Dalla Luna : quante ne abbiamo riportate - dove sono e quanto valgono : Dall'Apollo 11 all'Apollo 17 i dodici astronauti della NASA che hanno solcato la regolite Lunare hanno riportato sulla Terra circa 380 chilogrammi di campioni, tra Rocce, polveri e carotaggi. Anche le missioni "Luna" russe hanno prelevato campioni Lunari, poco più di 320 grammi di polveri. Ecco dove si trovano e quanto valgono questi preziosissimi reperti del satellite della Terra.Continua a leggere

Missione Apollo 11 : dagli astronauti ai “terrestri” - 50 anni di innovazioni Dalla Luna : (di Francesco Maggi) – L’evoluzione dei voli aerospaziali che 50 anni fa ci ha portato sulla Luna non solo ha permesso all’umanità di arrivare a un traguardo inimmaginabile, ma ha contribuito a tante innovazioni e scoperte in campo medico che dagli astronauti sono arrivate a noi ‘terrestri‘. Dall’alimentazione, integratori e micronutrienti, alle tecnologie per lo sviluppo di dispositivi cardiaci e uditivi, ...

L’Italia vista Dalla Luna : domani il convegno al Senato con Piero Angela e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...

Al MAUTO l’Auto vista Dalla luna : In occasione del 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio 1969 con la missione americana Apollo 11, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dedica un tributo alla grande impresa. Si tratta della mostra l’Auto vista dalla luna, allestita nella “Piazza” del museo da giovedì 11 a lunedì 22 […] L'articolo Al MAUTO l’Auto vista dalla luna sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Macerata Opera - il festival tutto rosso : Dalla gelosia per Carmen al potere di Macbeth. Ma non c’è solo la lirica : Marcorè porta De André e Nespoli la Luna : Il colore della passione, del sangue, dell’energia: quest’anno il Macerata Opera festival si tinge di rosso. Anzi, di #rossodesiderio (rigorosamente con l’hashtag, a prova di social), filo conduttore delle tre opere in scena allo Sferisterio: la Carmen di Jacopo Spirei, il Macbeth di Emma Dante e il Rigoletto firmato Federico Grazzini. Il festival, in programma dal 19 luglio all’11 agosto, ospita anche un fitto calendario di incontri e ...

Torino - Al Mauto è in mostra "L'auto vista Dalla Luna" : Chi cera se la ricorda bene, quella sera del 20 luglio 1969. Il primo sbarco delluomo sulla Luna ha segnato un anno in cui qualsiasi altro evento, o ricordo, viene dopo. E fissarlo in un fermoimmagine, a distanza di mezzo secolo, non è altrettanto semplice. Per esempio: che auto guidavamo ai tempi dellApollo 11? A queste e altre domande risponde Lauto vista dalla Luna, unesposizione, curata dal giornalista Giosuè Boetto Cohen, in scena al Museo ...

Dalla moda alla luna : verso lo stile e oltre : ChanelChanelNick GrahamGiorgio Armani PrivéGiorgio Armani PrivéGiorgio Armani PrivéChristian Dior Frankie MorelloAna LockingRodarteEtroH&MViktor & RolfDolce&GabbanaAlexander McQueenAlexander McQueenJunya WatanabeChristopher KaneVictoria's SecretVictoria's SecretDiorRoger GellerGucciLacostePinkoSchiaparelli ValentinoMarine SerreQuando Neil Armstrong, seguito da Buzz Aldrin, ha camminato per la prima volta sulla luna, ha ...

I 12 luoghi della Terra dove ci si sente sulla Luna a 50 anni Dalla missione Apollo 11 [GALLERY] : Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong posava per la prima volta i piedi sulla superficie Lunare nella storica missione Apollo 11 della NASA. Il suo “piccolo passo per l’uomo” è stato davvero un “grande salto per l’umanità”, considerando che anche le missioni successive hanno segnato una tappa importantissima nell’esplorazione spaziale umana. Chissà quanti, appassionati di astronomia e non, avranno sognato di “camminare” sulla Luna, proprio come ...

Non siamo mai stati sulla Luna : 5 tesi dei complottisti sull’Apollo 11 smontate Dalla scienza : Il viaggio sulla Luna dell'Apollo 11 è il più grande complotto mai architettato. La NASA, per volere del governo degli stati Uniti, ha inscenato in uno studio cinematografico l'alLunaggio e le immagini che abbiamo visto sono totalmente false. È davvero così? Vediamo insieme come 5 delle più celebri bufale dei complottisti siano facilmente smontabili dalla scienza (e dalla logica).Continua a leggere

Dalla Luna alla Terra : le tecnologie che hanno cambiato la nostra vita : Le tecnologie sviluppate per portare l’uomo sulla Luna hanno influenzato anche la vita di chi non ha mai messo piede su una navetta spaziale. Un articolo di Jean Creighton pubblicato su Phys.org elenca proprio alcune tra le innovazioni da cui si sono sviluppate diverse numerose tecnologie che hanno avuto ricadute non solo nell’esplorazione dello spazio, ma anche nella vita sulla Terra. Si parte proprio dai razzi, in particolare dal Saturn V, il ...

Di chi è la Luna? Dalla corsa allo spazio alle prime colonie : A 50 anni dal primo allunaggio, tornare sulla Luna è uno dei principali obiettivi delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Protagonisti sono ancora una volta gli Stati Uniti, che puntano a inviare un equipaggio sul suolo lunare entro il 2024. Con l’idea di porre le basi per restarci, e iniziare a immaginare le prime colonie on the Moon. La riconquista della Luna è diventata anche un’operazione complessa che significa esplorare nuovi mercati e, ...

L’eclissi totale di Sole fotografata Dalla Luna : le immagini mozzafiato : L’eclissi di Sole del 2 luglio è stata immortalata da un luogo d’eccezione, la Luna: nelle immagini a corredo dell’articolo si può vedere la Terra durante il fenomeno, ed in particolare l’ombra proiettata dalla Luna. Il fotografo è stato il satellite cinese Longjiang-2, inviato sulla Luna il 21 maggio 2018, insieme al satellite Queqiao che comunica con il rover della missione Chang’e-4, presente sul lato ...