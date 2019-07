UNA VITA | anticipazioni puntata di sabato 20 luglio 2019 in prima serata

Continua l’attività eruttiva dell’Etna : la scorsa notte si è aperta UNA bocca effusiva sul fianco nord del cratere : Continua l’attività eruttiva nel nuovo cratere di sud-est dell’Etna. Lo rende noto l’Osservatorio Etneo dell’Ingv. Nella notte, all’1.07, si è aperta una bocca effusiva sul fianco settentrionale del cratere, che ancora in questo momento sta emettendo una colata di lava diretta verso il versante occidentale della Valle del Bove. Il fronte lavico attivo era a circa 1,5 chilometri dal punto d’emissione. E’ ...

UNA VITA - puntata serale del 20 luglio : Diego vuole svelare a Blanca che il figlio è vivo : Sabato 20 luglio su rete 4, a partire dalle 21,15 circa, andrà in onda il nuovo appuntamento serale con la soap Una vita incentrato principalmente sulle indagini di Diego riguardo la scomparsa del figlio di Blanca. Il maggiore degli Alday infatti, ha capito che, quanto sempre dichiarato dalla sua amata al momento del parto corrisponde a verità e, grazie alla rivelazione di Carmen, è riuscito a intuire che Moises è vivo ed è tenuto nascosto in un ...

Elisa Isoardi fa UNA confessione su Salvini e la sua vita privata : Elisa Isoardi svela perchè è finita la storia d’amore con Matteo Salvini Tempo di vacanze per Elisa Isoardi che a settembre tornerà al timone de La prova del cuoco per il secondo anno di fila. La conduttrice piemontese ha preso in mano lo scettro di Antonella Clerici lo scorso anno e, sulle pagine del settimanale Gente oggi, ha sottolineato che al momento la sua priorità nella vita resta il lavoro. Elisa Isoardi ha parlato però anche ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Antonito e la sua nuova invenzione : Antoñito ha una nuova invenzione da proporre alla fiera. Riuscirà a conquistare la fiducia di suo padre e ad assicurarsi un futuro roseo con Lolita?

La reincarnazione... ero UNA principessa - poi l’incidente! Bimbo di 4 anni sa tutto della vita di Lady Diana : Il bambino è il figlio del celebre conduttore australiano David Campbell che, insieme alla moglie Lisa, ha raccontato la vicenda ai giornali, spiegando che il piccolo è stato sottoposto anche ad una serie di test per verificare quanto sostiene. Il 31 agosto saranno 22 anni che Lady Diana non c’è più, rimasta vittima di quel drammatico incidente della notte di Parigi. Ogni giorno però la sua storia si arricchisce di particolari inquietanti, di ...

Anticipazioni UNA VITA dal 22 al 27 luglio : Diego e Blanca di nuovo insieme : Una Vita Anticipazioni prossima settimana dal 22 al 27 luglio: Blanca e Diego di nuovo insieme, il piano contro Ursula Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel e Diego informano Leonor e Felipe sulle loro ultime scoperte, rivelando che Moises è ancora vivo. Intanto, Samuel convince Blanca a ritardare la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio: Diego e Blanca di nuovo insieme proviene da ...

Merkel rassicura : "Sto bene. Nel 2021 finisce la mia vita politica - ma spero in UNA VITA anche dopo" : “Comprendo le domande sulla mia salute, ma ho già risposto: sto bene”. Così in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel ha provato ad arginare le preoccupazioni sul suo stato di salute, dopo i recenti episodi di tremore avvenuti in pubblico.“Sono in grado di svolgere il ruolo di cancelliere”, ha detto Merkel. “Come persona, ho un forte interesse per la mia salute”. E ancora: ...

UNA VITA - rumors spagnoli : Ramon potrebbe convolare a nozze con Carmen : Ci sono molte novità all'interno della soap opera spagnola intitolata "Una vita". Le anticipazioni spagnole rivelano che, nelle prossime puntate, potrebbe esserci la possibilità di molti matrimoni riguardanti i protagonisti. Si fanno sempre più insistenti questi rumors e si sottolinea la possibilità di vedere uno storico personaggio di calle Acacias convolare a nozze. La possibilità delle nozze tra la cameriera e Ramon Si fa riferimento a circa ...

UNA VITA anticipazioni : ARTURO dice ai vicini che sta diventando cieco : Per quanto tempo ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) nasconderà ai vicini di stare diventando cieco? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno attendere ancora qualche settimana. Tutto comincerà nel momento in cui Silvia Reyes (Elia Galera) verrà sequestrata da Blasco (Manel Sans), un trafficante di schiavi desideroso di vendicarsi di lei per averlo fatto arrestare circa dieci anni prima… Una Vita, ...

UNA VITA Anticipazioni 19 luglio 2019 : Leonor affronta Cristina Novoa : Leonor accusa Cristina di aver portato l'infelicità a Calle Acacias e cerca di convincere le signore del quartiere a non ascoltare più i consigli della "santa".

Redmi K20 e K20 Pro ricevono UNA nuova MIUI 10 Global Stabile con numerose novità : Redmi K20 Pro, appena presentato in India, riceve la versione 10.3.3.0 di MIUI 10 Global Stabile con Game Booster 2.0 e patch di sicurezza di giugno. L'articolo Redmi K20 e K20 Pro ricevono una nuova MIUI 10 Global Stabile con numerose novità proviene da TuttoAndroid.

Giulia Salemi parla della sua vita privata e confessa : “Mai UNA gioia” : Giulia Salemi è ancora single dopo l’addio a Francesco Monte. L’indizio Giulia Salemi al momento sarebbe ancora single dopo la fine della storia con Francesco Monte. Ieri sera l’influencer ha festeggiato la laurea di Martina Hamdy. La modella, conosciuta al Grande Fratello Vip, è diventata una sua grande amica. Durante le festa in piscina Giulia Salemi ha ripreso su Instagram i baci tra la meteorina e il fidanzato per poi ...

UNA VITA - trame al 27 luglio : Leonor e Felipe scoprono che Moises è vivo : Nuovi episodi in compagnia della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 22 fino a sabato 27 luglio sottolineano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati nella vita di Blanca. Leonor e Felipe faranno una scoperta importante sul conto del figlio di Diego, dicendosi sicuri che il piccolo Moises sia vivo ma dovranno dimostrare la tesi. Arturo vivrà attimi di paura dopo ...

UNA VITA - trame : Blanca e Diego si vendicano di Ursula per il rapimento di Moises : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato ambientato in Spagna e appuntamento quotidiano dei pomeriggi di Canale 5. Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Blanca Dicenta e Diego Alday decideranno di organizzare un piano contro Ursula, dopo essere riusciti a ricongiungersi con il piccolo Moises. Una Vita: il piano di Ursula Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda a breve su Canale 5, ...