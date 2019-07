Scherma | Mondiali 2019 | trionfo casalingo per Gergely Siklosi Vittoria all’ultima

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Esplode la festa del pubblico ungherese per l’incredibiledi, nuovo Campione del Mondo della spada maschile. Un successo pazzesco per il magiaro, al primo grande titolo della carriera, arrivato proprio all’ultima stoccata contro il russo Sergey Bida, sconfitto per 15-14. Un assalto molto combattuto e con Bida che è stato il primo a rompere l’equilibrio, portandosi sul +3 (8-5).ha rimonta una prima volta e poi ancora una seconda quando si era trovato sotto per 12-10. Si è arrivati poi a giocarsi il titolo mondiale all’ultima stoccata, messa a segno dall’ungherese nel delirio dell’arena di Budapest. Lo spadista magiaro aveva spezzato i sogni di Andrea Santarelli in semifinale. Il nativo di Foligno, capace di eliminare il francese Borel nei quarti, è stato sconfitto per 15-9, conquistando il bronzo. Si tratta della ...

LiaCapizzi : Uè uè La prima medaglia azzurra dei Mondiali di scherma a Budapest è Made in Napoli al 100%. Luca Curatoli batte 15… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ?????????? L’azzurra si arrende in sem… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ARIANNA ERRIGO ?????????? L’azzurra cede in semifinale al… -