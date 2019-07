Cities | Skylines – L’edizione fisica per Nintendo Switch disponibile da oggi

gamerbrain

(Di venerdì 19 luglio 2019) Paradox Interactive haannunciato che, sviluppato da Tantalus Media, è orain edizioneperin tutto il mondo.Edition, è il primo titolo del publisher ad arrivare su una piattaforma portatile e intratterrà i giocatori ovunque con il suo gameplay di alta qualità. Versione moderna del classico city builder originariamente creato da Colossal Order,consente ai giocatori di creare e gestire una città reale, completa di sistemi di trasporto ed economia pienamente realizzati, per cementare l’esperienza di simulazione della città.è progettato per adattarsi a qualsiasi stile di gioco – e ora, può essere giocato in qualsiasi luogo e momento. Più portatile che mai, l’edizione ...

GameSailors : Cities: Skylines - L'edizione fisica per Nintendo Switch è ora disponibile - News - tuttoteKit : Cities: Skylines, edizione fisica Nintendo Switch ora disponibile Leggi l'articolo qui >> -