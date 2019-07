Tor Bella Monaca | a ‘Notti Cinema’ Russo ricorda Borsellino

Luciano De Crescenzo è morto - addio all’auTore di Così parlò Bellavista : Si è spento a Roma all’età di 90 ann Luciano De Crescenzo. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per le conseguenze di una polmonite. A confermare la sua morte la sua casa editrice, la Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri. Scrittore, sceneggiatore e regista, attore e conduttore televisivo ci ha lasciati una figura di grande talento e che ha fatto tanto per la diffusione della cultura in Italia. Dotato di un umorismo innato ...

Laura Torrisi sexy in bikini! La calda estate della bella toscana : L'attrice toscana lascia a bocca aperta i follower sui social pubblicando scatti sexy della sua calda estate. La Torrisi, tra le riprese di un film e i momenti con la figlia, si concede giornate di relax al mare dove mostra un fisico esplosivo. Laura Torrisi non si vede in televisione da un po' ma i suoi fan possono seguirla sui social, dove la bella attrice toscana pubblica con frequenza. Proprio gli ultimi scatti, che la ...

Benji e Bella Thorne : la sToria non durerà? La risposta di Bella zittisce tutti : Benji e Bella Thorne rispondo chi dice che la loro love story non ha futuro Bella Thorne e Benji sono una delle coppie più in vista del momento, certamente almeno sul web. L’attrice ed ex stella Disney, che a fine anno pubblicherà il suo primo ep, e il cantante del duo Benji e Fede, attualmente […] L'articolo Benji e Bella Thorne: la storia non durerà? La risposta di Bella zittisce tutti proviene da Gossip e Tv.

A Tor Bella Monaca in piazza per la legalità : Roma – La luce, i colori e i suoni del cinema come un faro capace d’illuminare una zona d’ombra, di mancanza di prospettive ed emarginazione sociale. Da oggi al 19 luglio nei giardini di via Giovanni Castano, nel quartiere di Tor Bella Monaca, apre la rassegna ‘R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in piazza’ una tre giorni di cinema, incontri e cultura promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la ...

FRANCESCO MONTE E ISABELLA DE CANDIA FIDANZATI/ Foto 'sToria nata dopo Giulia Salemi' : FRANCESCO MONTE e ISABELLA De CANDIA, è amore: su Instagram arriva la prima Foto di coppia mentre l'ex tronista svela quando è nata la storia.

Numerosi controlli a Tor Bella Monaca : 10 arresti e 300 grammi cocaina sequestrati : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato un vasto servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato, in particolare, la zona di Tor Bella Monaca, ma che e’ stato esteso anche ad altre zone del territorio di competenza, a seguito del quale 7 persone sono state arrestate. In tre episodi distinti sono finite in manette 3 persone, tra cui due donne romane di 35 e 48 anni e un cittadino nato in ...

Calendari Serie A - Gravina : “Girone di riTorno sfalsato? Bella idea” : Quella di un Calendario sfalsato fra girone d’andata e girone di ritorno era una “Bella idea”. La Serie A ha pensato a questa soluzione prima di metterla da parte e il presidente Figc, Gabriele Gravina, sarebbe stato favorevole, come ha ammesso ai microfoni di Sky Sport: “In altre nazioni questo già avviene, l’importante è che tutto avvenga a inizio campionato in modo che tutti abbiano la capacità di poter ...

Nepal - la sToria delle donne che si ribellano alla segregazione quando hanno le mestruazioni : “Ogni anno una di noi muore” : Isolate perché considerate impure. Costrette ad allontanarsi da casa durante il periodo mestruale e a rinchiudersi in capanne che assomigliano a delle stalle. È la condizione di molte donne del Nepal occidentale, sottoposte per parecchi giorni al mese a un’antica usanza, quella della chapaudi. Una tradizione, come spiega la onlus Apeiron, un’associazione con sede sia in Nepal che in Italia che lavora per la parità di ...

“Chiuso per Mondiali” sabato 13 luglio. “Per il traguardo dove devo andare?” Dal Sudan la sToria più bella. I pronostici della velocità in piscina : FONDO ROMANTICO Sveglia puntata alle 00:50, inizia così il mio mondiale per seguire le gare del nuoto in acque libere, in attesa del nuoto in corsia. Orario spostato rispetto al programma iniziale che prevedeva una sveglia alle 3, ma noi italiani ringraziamo l’organizzazione. Si comincia con la 5 km al maschile che vede al via Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Andiamo subito al risultato finale con l’ungherese Rasovsky, super favorito della ...

Lewis Hamilton F1 - GP Gran Bretagna : “Bello correre in casa - non mi paragono a nessuno. Sei vitTorie? Bella statistica” : Come ampiamente previsto e preventivabile, Lewis Hamilton è stato il Grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Mercedes, il padrone di casa più illustre nel weekend di Silverstone, sbarca sulla pista del Northamptonshire con un ampio margine di vantaggio in classifica generale sugli inseguitori (+31 punti su Valtteri Bottas, ...

Tour de France – Peter Sagan euforico : “è stato un giorno di tensione - ma la vitToria è davvero bella” : I corridore della Bora ha commentato il successo ottenuto nella quinta tappa del Tour de France, arrivato in volata sul traguardo di Colmar Prima vittoria in questa edizione del Tour de France per Peter Sagan, che si impone nella quinta tappa della Grande Boucle tagliando per primo il traguardo di Colmar. LaPresse Volata pazzesca quella dello slovacco, capace di mettere in fila il belga Wout Van Aert, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. ...

Controlli case popolari : 20 abusivi e un fermo a Tor Bella Monaca : Roma – Sono 150 agenti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che dalle prime luci dell’alba stanno effettuando una serie di Controlli presso le ‘Torri’ di Tor Bella Monaca, a largo Ferruccio Mengaroni. Presente anche personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri per il supporto ad alcune attivita’ di accertamento. Dei 75 appartamenti da verificare, gia’ una ventina e’ risultata occupata ...

