L' oroscopo dell' amore per i single | 19 luglio | Bilancia irrequieta | Capricorno istintivo

(Di giovedì 18 luglio 2019) L'per iapprofondisce nuove possibilità nella giornata di venerdì. Nuovi amori nascono grazie ai consigli elargiti nelle previsioni astrologiche segno per segno, frutto di configurazioni planetarie fortunate e benefiche per i sentimenti. Astri edall'Ariete alla Vergine Ariete: molto amichevoli nei confronti degli altri, sarete pronti ad approfondire le nuove conoscenze con slancio emotivo e simpatia. Chissà che in un gruppo di amici, qualcuno in particolare non possa diventare qualcosa di più per voi. Toro: una Luna in quadratura si fa sentire e vi rende molto altalenanti e indecisi se approfondire le nuove opportunità amorose o seguire una voglia di indipendenza scatenata da un Urano molto rivoluzionario, che vi rende ribelli di fronte a qualsiasi routine standardizzata....

