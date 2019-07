Juventus | c' è la firma di de Ligt | all' Ajax 75 milioni più 10 altri oneri

Calciomercato Sassuolo - Traoré ha firmato : arriva in sinergia con la Juventus : Hamed Traoré è pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo: operazione chiusa con la regia della Juventus, sulla scia di Demiral.“powered by Goal”Dopo la retrocessione con l’Empoli, Hamed Traoré torna subito in Serie A per vestire la maglia del Sassuolo.Come testimoniato della immagini pubblicate da ‘Sky Sport’, Traoré ha firmato il contratto con il Sassuolo a Milano.Dietro l’operazione c’è però la regia ...

Juventus - Buffon ha firmato : contratto di un anno con Sarri : È ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il 41enne portiere - ha comunicato il club bianconero - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. «Bentornato a casa,...

Juventus - fatta per Rabiot : "svincolato" dal Psg - 7 milioni a stagione più "super bonus" alla firma : Dopo Ramsey e in attesa di De Ligt, la Juventus mette a segno un altro colpo internazionale: Adrien Rabiot, 24enne centrocampista francese svincolato dal Psg, arriverà a Torino alla corte di Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport snocciola i dettagli dell'accordo raggiunto nella capitale francese d

Juventus - rescinde con l'Inter e firma con i bianconeri : Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt. Il centrale olandese resta il primo obiettivo del mercato estivo della Juventus. Accordo raggiunto con il giocatore sulla base di 12 milioni di euro l'anno. Detto questo, i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciare anche Martusciello, attualmente nello staff

Calciomercato Juventus - definito un acquisto in prospettiva : Andriy Firman : La Juventus è pronta a diventare una delle protagoniste del mercato estivo e dal primo luglio potrebbero essere ufficializzate importanti trattative. L'attesa principale riguarda in particolar modo due arrivi, parliamo di Adrien Rabiot, che sarebbe vicino alla firma con la società bianconera, e di De Ligt, difensore centrale dell'Ajax che a breve potrebbe essere ufficializzato. Giocatori che porteranno qualità e gioventù ad una rosa che ha ...

Calciomercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

Sarri Juventus - vicina la firma : ecco tutti i dettagli del contratto : Giorni di grande attesa per la Juventus, vicina a ufficializzare il dopo Allegri. Ieri, a Milano, si è svolto un vertice tra Fabio Paratici e Fali Ramadani, intermediario nella trattativa per Sarri, quello che sembra ormai il prescelto per continuare la scia dei successi bianconeri. Occhio però perchè Ramadani è l'agente di molti obiettivi bianconeri

SARRI ALLENATORE Juventus/ Il giallo continua : ma spunta vice e giorno della firma... : SARRI ALLENATORE della JUVENTUS? Secondo i rumors firma e annuncio delll'accordo avverrà giovedì. Però le voci su Pep Guardiola non cessano...

Presentazione Sarri Juventus : data annuncio e firma - la probabile roadmap : Presentazione Sarri Juventus: data annuncio e firma, la probabile roadmap Sembra tutto fatto, ormai da qualche giorno, per l’ufficializzazione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus per la stagione 2019-2020. Eppure l’annuncio ufficiale ancora slitta, anche se di recente è spuntata una data precisa. Chissà che non sia vero, perché se da un lato un tifoso saudita del Chelsea (l’imprenditore Hasan Nagoor) ha salutato l’italiano ...

Sarri allenatore Juventus/ Via libera Chelsea : a giorni firma su contratto e annuncio : Sarri nuovo allenatore della Juventus: il Chelsea ha deciso di accontentare il mister. Entro mercoledì la firma sul contratto e poi l'annuncio ufficiale.

Sarri Juventus - incontro a Montecarlo : lunedì il giorno della firma : Ore calde sull'asse Londra-Torino, il Chelsea e la Juventus potrebbero finalmente chiudere l'accordo per portare Maurizio Sarri sotto la Mole. Dopo le voci sull'incontro avvenuto ieri tra i dirigenti juventini e l'entourage del tecnico, nelle prossime ore a Montecarlo andrà in scena il faccia a faccia decisivo. incontro tra Marina Granovskaia, plenipotenziaria

Juventus - accordo con Bentancur per il rinnovo : l’uruguaiano pronto a firmare fino al 2024 : Il club bianconero e il centrocampista sudamericano hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto Rodrigo Bentancur è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Juventus, al termine di una stagione comunque positiva per lui. Il centrocampista uruguaiano ha accettato l’offerta del presidente Agnelli, ovvero un prolungamento fino al giugno 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Il classe ’97 dovrebbe percepire un ...

Nuovo allenatore Juventus : Sarri firma in settimana, le ultime notizie : Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...