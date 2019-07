Giorgetti | candidatura a Europei Nuoto è solo proposta

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – “Roma ha presentato ladiper glididel 2022. È un po’ diverso… Abbiamo assistito la citta’ di Roma per glidi calcio istituendo anche la figura del Commissario per cercare di arrivare in tempo utile, con il Comune collaboriamo costantemente per cercare di risolvere i problemi. Se ci sara’ il sostegno del Governo? A loro, come a tutti, abbiamo chiesto di presentare unaformale, documentata, seria di costi-ricavi. Non e’ tempo perso ma la necessita’ di fare le cose per bene”. Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo, a margine del ricevimento organizzato presso l’Ambasciatore giapponese a Roma in vista della Coppa del Mondo di rugby e dei Giochi Olimpici invernali di Tokyo 2020.ha spiegato che “stanno fiorendo tante ...

