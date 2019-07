Garavaglia | viceministro Lega assolto su Sanità Lombardia Mantovani condannato

Assolto il viceministro all'economia Garavaglia - cinque anni e mezzo di carcere a Mantovani : L’esponente del Carroccio, che era accusato di turbativa d’asta su una gara d’appalto da undici milioni di euro, non ha commesso il fatto. Condanna e interdizione dai pubblici uffici all’ex vicepresidente della Regione Lombardia

Il viceministro leghista Garavaglia è stato assolto : Il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, è stato assolto nel processo in cui era imputato di turbativa d'asta. Si tratta dell'indagine milanese che ha portato nel 2015 all'arresto dell'ex vicepresidente della giunta lombarda e assessore alla Sanità, Mario Mantovani, principale imputato con le accuse anche di corruzione e induzione indebita. Mantovani è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. La quarta sezione penale del ...

Turbativa d'asta : assolto il viceministro Garavaglia (Lega) - condanna per Mantovani : Era imputato in una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate. I fatti risalgono al 2014.condanna anche per Giacomo Di Capua, ex portavoce di Mantovani, a 4 annie 4 mesi. Per Mantovani e Di Capua è anche scattatal'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di 5 anni

Sala : “Flat tax e autonomia? Assolutamente contrario. La gente non ne sa nulla”. E il viceministro Garavaglia sbuffa : Critica caustica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla proposta della Lega circa l’autonomia delle Regioni e la flat tax. Ospite di “In Onda”, su La7, Sala prima si esprime sulla sua recente condanna a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per fatti risalenti al periodo in cui è stato ad di Expo: “Sento questa condanna come una ...

Garavaglia - Salvini difende il viceministro : “Rischia dimissioni per processo basato su aria fritta. Faremo nostre valutazioni” : “Mercoledì ci sarà la sentenza sul viceministro Massimo Garavaglia, ormai qui c’è una lenta erosione governativa…”. Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza al Viminale dopo l’incontro con le parti sociali, difendendo il viceministro leghista all’Economia. Se il M5s pretende in caso di condanna il suo passo indietro, come già avvenuto sui casi Siri e Rixi, Salvini attacca: “Si tratta di ...

Il viceministro Garavaglia : “Minibot? Un casino se per tutti. Coperture flat tax non le dico. Preoccupati per salario minimo” : Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle Coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ Preoccupati, l’unica ...

Massimo Garavaglia - la sentenza per viceministro leghista slitta al 17 luglio : tra i 12 imputati anche Mario Mantovani : Non arriverà oggi, come era invece originariamente previsto, ma la sentenza nel processo milanese che vede tra gli imputati il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm ha chiesto una condanna a 2 anni e con lui tra gli ...

Il viceministro leghista Garavaglia indagato nell'indifferenza dei vertici M5s : indagato dalla Corte dei conti per danno erariale nell’indifferenza dei vertici 5Stelle. Il viceministro all’Economia leghista Massimo Garavaglia avrebbe dato il via libera alla “vendita sottoprezzo” di palazzo Beretta, la sede della Ats, ex Asl, in corso Italia a Milano. Una decisione che, per la procura della Corte dei Conti, ha causato un danno erariale tra i 2 e i 13 milioni di euro per quanto riguarda la sola ...