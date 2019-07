Calcio | Coppa d’Africa 2019 | Tunisia-Nigeria 0-1 Le Super Aquile chiudono al terzo

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Camerun licenzia Clarence Seedorf e Patrick Kluivert : Il Ministro dello Sport del Camerun, Narcisse Mouelle Kombi, non scherzava affatto. Qualche ora fa aveva chiesto pubblicamente il licenziamento del commissario tecnico Clarence Seedorf, pregando che la Federazione applicasse immediatamente la clausola contrattuale che permetteva di chiudere il rapporto unilateralmente con l’ex tecnico di Milan, Deportivo la Coruna e Shenzen. E così è stato: Clarence Seedorf non è più il CT dei Leoni ...

Calcio - Coppa America 2019 : il Brasile festeggia e attacca Messi “…meglio che pensi al campo e non agli arbitri” : Il Brasile vince la Coppa America 2019 superando con il punteggio di 3-1 il Perù e si lancia nei, meritatissimi, festeggiamenti. La Seleçao fa esplodere il Maracanà con una celebrazione notevole e, al termine di questa festa tutta di colore verde-ore, i giocatori brasiliani hanno voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Motivo di tutta questa rivalsa, ovviamente, le parole di Leo Messi al termine della semifinale (persa dalla sua ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Egitto-Sudafrica 0-1 - i padroni di casa escono di scena e i Bafana Bafana ai quarti : Un’amara uscita di scena per l’Egitto padrone di casa quella dell’ultimo ottavo di finale odierno della Coppa d’Africa 2019. Sul rettangolo verde egiziano, i Faraoni sono stati sconfitti a sorpresa dal Sudafrica per effetto della marcatura di Lorch all’85’. Un match equilibrato che si è deciso negli ultimi minuti e che ha sorriso ai Bafana Bafana, prossimi avversari della Nigeria, vittoriosa quest’oggi ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Uganda-Senegal 0-1. Sadio Manè decide la sfida ma sbaglia anche un penalty : Il gol al quarto d’ora del primo tempo di Sadio Manè è sufficiente al Senegal per battere l’Uganda per 1-0 negli ottavi di finale della Coppa d’Africa e regalarsi così i quarti contro il Benin, che a sorpresa nel pomeriggio aveva battuto ai calci di rigore il Marocco. anche Manè sbaglia nella ripresa un tiro dal dischetto. Nel primo tempo subito avanti il Senegal: al 15′ azione in velocità fatta di tocchi di prima, ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Mali vince ed elimina l’Angola - ringrazia il Sudafrica. Avanti come seconda la Tunisia : Va in archivio la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019 con le ultime gare del Gruppo E, che non solo determinano le qualificate del raggruppamento, ma anche la quarta migliore terza che avanza agli ottavi ed il tabellone della fase ad eliminazione diretta. Il Mali batte ed elimina l’Angola, mentre la Tunisia passa per seconda con il pareggio con la Mauritania. ringrazia il Sudafrica, che rientra come ultimo qualificato alla ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Ghana vince e passa agli ottavi col Camerun - il Benin è tra le migliori terze : Concluso il Gruppo F della Coppa d’Africa: il Ghana batte per 2-0 la Guinea Bissau e passa come prima in virtù del maggior numero di gol segnati rispetto al Camerun, che impatta 0-0 col Benin e si deve accontentare della seconda piazza, con i Beninesi che, grazie alla differenza reti, rientrano tra le quattro migliori terze. GUINEA BISSAU-Ghana 0-2 Buon inizio delle Guinea, che al quarto d’ora reclama un rigore con Balde, ma ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 - Camerun-Ghana 0-0. Tante occasioni sprecate da entrambe le selezioni : Termina a reti inviolate anche la seconda gara odierna della Coppa d’Africa: dopo lo 0-0 tra Mauritania ed Angola arriva quello tra Camerun e Ghana, che rende ancor più intricati i calcoli per il passaggio del turno, in attesa della gara tra Benin e Guinea Bissau che chiuderà la seconda tornata della rassegna continentale. Nella prima frazione Ghana pericoloso al 9′ con la botta da fuori di Kasim che non trova lo specchio ed al ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mauritania ed Angola si annullano sullo 0-0 a Suez! Girone E apertissimo : Mauritania ed Angola si annullano sullo 0-0 al New Suez Stadium! Nonostante ciò il Girone E resta apertissimo dopo il pareggio tra Tunisia e Mali: all’ultima giornata, che si disputerà il 2 luglio alle 21, le Antilopi Nere sfideranno il Mali mentre Khazri&Co. giocheranno contro gli esordienti della competizione. La classifica recita: 4 punti per il Mali di Marega, quindi 2 punti per Tunisia ed Angola ed uno per la Mauritania. Le ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Sudafrica la spunta di misura sul Namibia e crede negli ottavi! : Il Sudafrica batte 1-0 il Namibia grazie al gol di Zungu e crede negli ottavi di finale! La vittoria allo Stadio Al Salam, porta solo buone notizie: dopo la vittoria del Marocco sulla Costa d’Avorio, con la conquista in contemporanea degli ottavi di finale, i Bafana Bafana si giocheranno tutto contro i Leoni dell’Atlante il prossimo primo luglio sempre ad Il Cairo. Tau&co. devono crederci dopo quanto mostrato stasera, in cui, pur ...

Calcio - Coppa America 2019 : Venezuela-Argentina 0-2. Lautaro e Lo Celso decisivi - ora sfida al Brasile : Nel secondo dei quarti di finale della Copa America di Calcio l’Argentina supera per 2-0 il Venezuela e si regala una semifinale di grandissimo prestigio contro il Brasile: decisive le reti al 10′ di Lautaro Martinez ed al 74′ di Lo Celso. Buona prova per l’Albiceleste, che ritrova fiducia dopo una fase a gironi davvero sottotono. Nel primo tempo parte subito bene l’Argentina, che si fa vedere prima con Aguero e poi ...

Calcio - Coppa d’Africa : Marocco-Costa d’Avorio 1-0. En Neysri regala il primo posto nel Gruppo D ai Leoni dell’Atlante : Il Marocco supera 1-0 la Costa d’Avorio nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno vinto grazie al gol di En Nesyri al 24′, che ha regalato il primo posto nel girone ai suoi compagni. Il ritmo nei primi 45′ di gioco è stato fin da subito molto alto. La Costa d’Avorio ha sfiorato il gol del vantaggio già al 2′ con Kodjia, che dopo un cross in area perfetto, ha ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia e Mali si dividono la posta in palio : Il match tra Tunisia e Mali, seconda giornata del Girone E di Coppa d’Africa, si è concluso con il punteggio di 1-1: alla rete da Calcio d’angolo di Diadie Samassekou ha risposto da punizione Wahbi Khazri. Si avvicina quindi la qualificazione agli ottavi di finale per le Aquile che dopo il successo all’esordio per 4-1 contro la Mauritania salgono a quota 4 punti. Per la squadra di Cartagine invece sarà indispensabile superare ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Samassekou segna direttamente da Calcio d’angolo - pareggia Khazri con deviazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ GOOOOOOOL TUNISIA!!! Khazri trova la rete del pari grazie alla deviazione di un avversario, 1-1 ora. 70′ Secondo cambio per la Tunisia: Chaouat al posto di Khenissi. 67′ Fucilata di Marega murata da un difensore. 64′ Giallo a Msakni per un intervento ruvido. 62′ Primo cambio del match: Msakni per Badri tra le fila tunisine. 61′ GOOOOOOOL ...

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia all’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...