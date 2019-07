Il bambino tifoso malato di leucemia scrive a Mihajlovic | Non mollare Un giorno ci

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Mirko ha dieci anni e ha deciso dire una lettera a Sinisacon cui condivide la battaglia contro lae la passione per il calcio. Come riporta Gianlucadimarzio.com, Mirko - dopo aver visto la conferenza stampa dell’allenatore serbo - ha scritto un messaggio dalla sua stanza d’ospedale del Comitato Maria Letizia Verga, a Monza:“Sono Mirko, un bimbo di 10 anni con una grande qualità: il coraggio. Fino a ottobre 2018 ero unnormalissimo, che giocava, andava scuola e tifava Parma. Poi il 21 ottobre fui ricoverato in ospedale, avevo la. Io non sapevo cosa fosse, ma con il tempo ho imparato a conoscere questa maledetta malattia. Potevo scegliere due modi per affrontarla: piangere tutto ile lamentarmi sempre o farmi coraggio e andare avanti. Decisi di farmi coraggio e di andare avanti”.Ilracconta ...

