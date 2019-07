Fondi russi alla Lega | Mosca | ‘Da Cremlino mai soldi a partiti o a politici italiani

Fondi russi a Lega - Matteo Renzi contro Salvini : “È una cosa enorme - è alto tradimento” : Il senatore Pd Matteo Renzi attacca il governo, e in particolare i due vicepremier, dopo il caso russia e dopo la vicenda Alitalia: "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo", ha scritto nella sua enews.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - la protesta Pd alla Camera con le foto di Salvini insieme a Savoini : protesta del Partito Democratico alla Camera e al Senato sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. A Montecitorio il deputato Andrea Romano interviene in russo chiedendo a Matteo Salvini di riferire in Parlamento sulla vicenda. Nella stessa aula gli esponenti dem espongono cartelli con le foto raffiguranti Salvini accanto a Gianluca Savoini.Continua a leggere

Fondi Lega – Russia - scontro in Aula Pd-FdI e Andrea Romano interviene in lingua russa : Prima la protesta dei deputati dem, con tanto di cartelli con foto di Salvini e Savoini assieme. Poi un duro scontro verbale sempre tra esponenti del Pd e alcuni deputati di FdI. Quindi un inedito intervento di Andrea Romano in lingua russa. Esplode la bagarre, nell’Aula di Montecitorio, sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini. Dopo la richiesta reiterata di Emanuele Fiano (Pd) al vicepremier di riferire in ...

Fondi Lega-Russia - protesta Pd alla Camera. Fiano : “Salvini ha mentito e continua a scappare” : Il Pd alza i toni nei confronti di Matteo Salvini. Oggi, in apertura di seduta alla Camera, è tornato a chiedere che il ministro e vice premier riferisca in Parlamento sul cosidetto Russiagate. “Il ministro Salvini – ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano – ha mentito agli italiani e continua a scappare dal Parlamento e non basteranno di certo i tre minuti di una risposta al question time per spiegare decenni di rapporti mai ...

Sondaggi politici - cosa pensano gli italiani dei Fondi russi alla Lega e del ruolo di Salvini in Ue : Dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega all’isolamento del Carroccio nell’Ue. Dalle sanzioni a Mosca agli scontri tra Conte e Salvini. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l’opinione degli italiani su molti temi che sono al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Partiamo proprio dai fondi russi alla Lega: agli intervistati viene chiesto se pensano che quanto emerso finora sia da ritenere ...

Salvini - Landini : “Fa il duro coi deboli e poi fa condoni - non spiega caso 49 milioni - né Fondi russi a Lega. Inaccettabile” : “Sgomberi a Roma? Fanno venire rabbia. Quando uno è povero, la colpa non è sua, perché la logica inaccettabile del ministro dell’Interno è che fa il duro coi deboli, ma intanto lui è quello che fa i condoni fiscali, è quello che non spiega dove hanno messo i 49 milioni di euro, è quello che dichiara che non va a spiegare in Parlamento il caso dei fondi russi alla Lega. Io trovo tutto questo inquietante”. Così, a In Onda, su ...

Lega e Fondi russi - Salvini : «Conosco Savoini da 25anni - persona corretta» : Il vicepremier leghista parla dei rapporti con il presidente dell’associazione Lombardia-russia, unico indagato per corruzione internazionale dalla procura di Milano

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Riferirò in Parlamento». I pm : «Non serve sentire il vicepremier» : Nessuna necessità di sentire Salvini nell'inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano Francesco Greco che...

Fondi Lega - Salvini : “Savoini? Lo conosco da 25 anni - corretto fino a prova contraria. Con Russia solo legame culturale” : Mentre si moltiplicano le immagini di Gianluca Savoini in compagnia di Matteo Salvini, almeno 9 volte insieme in Russia negli ultimi 4 anni, ora il segretario della Lega difende il suo ex-portavoce, indagato per corruzione internazionale, che pochi giorni fa sembrava volere scaricare: “conosco Gianluca Savoini da 25 anni, dai tempi dell’università Statale di Milano. L’ho sempre ritenuto persona corretta e, fino a prova ...

Lega - Garavaglia : “Fondi russi? Oltre la fantascienza - il nulla. Governo? Difficile che duri se continuano tensioni con M5s” : “Inchiesta su fondi russi per la Lega? Sembra un film di spionaggio. Alla fine la sostanza qual è? Zero. E’ tutto abbastanza imbarazzante, laddove poi c’è il nulla sotto. Quindi, va presa per quella che è: una bolla estiva. Fa caldo. Ci sono un provincialismo tutto italiano e un certo masochismo che monta all’inverosimile la cosa. Ma al netto del solito atteggiamento masochistico, non c’è proprio niente”. ...

Fondi Lega-Russia - legale Savoini : “Parlerà a indagini chiuse” : Fondi Lega-Russia, legale Savoini: “Parlerà a indagini chiuse” L’avvocato Lara Pellegrini ha fatto sapere che "quando sarà depositato il fascicolo del pubblico ministero e avremo modo di studiare le carte renderemo interrogatorio”. Intanto il procuratore di Milano Greco ha detto che non ascolterà ...

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Salvini apre sui Fondi russi : "Vado in Parlamento e rispondo a quello che chiedono" : Matteo Salvini apre alle richieste di riferire in Parlamento sui presunto fondi per la lega dalla russia. Durante una conferenza stampa in Prefettura a Genova, il vicepremier leghista, a chi chiedeva se avrebbe riferito sul tema, ha detto: “quello che mi chiedono, rispondo. Partendo dal presupposto che mi sembra siano dieci giorni che qualcuno parla del nulla, ognuno occupa il suo tempo come vuole”. “In Parlamento - ha ...