Antonella Clerici | addio alla Rai? Doppia clamorosa proposta da Cairo e Piersilvio

Antonella Clerici verso Mediaset? Arriva l’offerta di Pier Silvio Berlusconi : Antonella Clerici: dopo l’esclusione dai palinsesti Rai Arriva l’offerta da Mediaset Antonella Clerici resterà ferma per tutta la prossima stagione. Ormai è ufficiale, alla conduttrice non è stato affidato nessun nuovo show ad eccezione dello serata natalizia dedicata a Telethon. Dopo la clamorosa esclusione dai nuovi palinsesti, nonostante un contratto milionario che la lega alla […] L'articolo Antonella Clerici verso ...

Antonella Clerici commenta esclusione Rai : 'Più alto vola il gabbiano e più vede lontano' : Di sicuro Antonella Clerici ha contribuito in larga misura alla fama di molti programmi della Rai. Come ringraziamento, però, la "ingrata" emittente nazionale ha deciso di escluderla dai palinsesti della nuova stagione televisiva 2019/2020. Un brutto colpo per la presentatrice lombarda che pare stesse già pensando a Sanremo Young e ad un altro programma in prime-time. L'artista su Instagram ha reagito con pungente ironia, citando una frase ...

Antonella Clerici a Striscia La Notizia? “Mi divertirei da pazza” : Striscia a Notizia: Antonella Clerici conduttrice? Il suo desiderio Antonella Clerici, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2019/20, ha scoperto di essere rimasta senza trasmissioni, a parte Telethon a Dicembre. Una notizia che non è piaciuta ai suoi fan, i quali hanno iniziato a ipotizzare sui social di un suo passaggio a Mediaset. E a tal proposito Antonella Clerici, in una intervista al settimanale Oggi, ha confessato: “Se ...

Antonella Clerici a La7? “Perché no? Magari ne parliamo” : Antonella Clerici a La7? "Perché no? Magari ne parliamo. E' una grande professionista e con un personaggio come lei si potrebbero affrontare alcuni aspetti dell'access prime time che è un tema sul quale stiamo lavorando". Lo ha detto il presidente di La7 Urbano Cairo, rispondendo a una domanda dei giornalisti durante la presentazione oggi a Milano dei palinsesti della rete. Cairo ha raccontato di avere incontrato la Clerici "l'anno scorso a ...

Antonella Clerici : "Io fuori dai palinsesti Rai? So di valere - lavorerò. Mediaset? Se non mi sento amata - vado altrove" : “Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò”. All’indomani della presentazione della stagione autunnale dei palinsesti Rai, parla in un’intervista a Oggi una delle grandi escluse: Antonella Clerici.La conduttrice - legata al servizio pubblico da un contratto da 1 milione e 250 mila euro - non vuole entrare in ...

Elisa Isoardi rompe il silenzio su Antonella Clerici e Anna Moroni : Antonella Clerici, la confessione di Elisa Isoardi: “Di recente ho parlato con lei e…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Elisa Isoardi, reduce dall’edizione 2018/2019 de La prova del cuoco, programma che ha ereditato lo scorso anno da Antonella Clerici e che ricondurrà anche nella prossima stagione tv. E proprio su Antonella Clerici Elisa ...

Palinsesti Rai autunno : fuori Antonella Clerici - ritorna Lorella Cuccarini : La Rai ha presentato la nuova offerta televisiva per la prossima stagione autunnale, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi appuntamenti. Tantissimi i volti noti che rivedremo sugli schermi di mamma Rai: da Mara Venier a Carlo Conti passando per il ritorno di Lorella Cuccarini. Tuttavia ci sarà anche qualche assente, come Antonella Clerici, la quale pur essendo legata contrattualmente alla tv di Stato, non sarà presente in Palinsesti ...

“Lasciatemi stare”. Antonella Clerici - l’esclusione dalla Rai è un colpo a cuore : Per Antonella Clerici bisognerà aspettare il 2020, “perché non ci sono prime serate per lei” dice la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che nega dissapori con la conduttrice. Eppure Antonella Clerici, che aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello, trasmissione che non è stata riconfermata come pure Sanremo Young, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico, non l’ha presa benissimo. Su Twitter ...

