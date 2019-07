Il Genoa sogna il colpaccio Mipo Odubeko | Rog mai così vicino

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Le idee Enrico Preziosi sembra averle molto chiare: per unpiù produttivo occorrono giovani di talento su cui investire e scommettere, magari al migliore offerente nel breve-medio termine e dare linfa alle casse del club. Esi spiega il corteggiamento per, uno degli attaccanti più promettenti dell'accademia del Manchester United., una giovanissima macchina da gol irlandese Classe 2002, di nazionalità irlandese, si è rivelato una macchina da gol inarrestabile nei campionati giovanili, dove ha messo a segno quasi quaranta reti nel torneo appena concluso. Ilsi è mosso prontamente per il giocatore, non appena appreso del rifiuto del prolungamento contrattuale con i Red Devils. Il club rossoblu spera di poterlo sedurre imitando l'operazione che fece la Juventus con Paul Pogba, anche lui prelevato in Premier League dopo uno scontro con il club ...

GenoaCFCFeed : Il Genoa sogna un colpo alla Pogba: strappare allo United Odubeko - radioalcamo : Il Genoa sogna un colpo alla Pogba: strappare allo United il gioiello dell'academy - Gazzetta_it : Il #Genoa sogna un colpo alla #Pogba: strappare al #Manchester #United il gioiello dell'academy #Odubeko -