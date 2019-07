Hockey pista | Mondiali Femminili 2019 | Italia | contro la Spagna senza pressione per un

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Portogallo ai quarti di finale - rigori fatali per gli azzurri : La Nazionale Italiana di Hockey su pista maschile esce di scena ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Barcellona, al termine di una partita molto sofferta contro il Portogallo, chiusa 7-5 ai rigori, in cui i lusitani hanno fatto valere il loro maggiore talento. Pronti-via ed ecco che sono però gli azzurri a passare in vantaggio, grazie ad un magistrale contropiede da parte di Federico Ambrosio, che sorprende tutti e sblocca il punteggio dopo ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia sconfitta ai quarti dal Portogallo 7-5 ai rigori - gli azzurri si giocheranno il quinto posto : La Nazionale Italiana di Hockey su pista maschile esce di scena ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Barcellona, al termine di una partita molto sofferta contro il Portogallo, chiusa 7-5 ai rigori, in cui i lusitani hanno fatto valere il loro maggiore talento. Pronti-via ed ecco che sono però gli azzurri a passare in vantaggio, grazie ad un magistrale contropiede da parte di Federico Ambrosio, che sorprende tutti e sblocca il punteggio dopo ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : si va ai rigori! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nunes segna ancora, Italia con le spalle al muro. Ancora Girao! Errore di Illuzzi. Rodrigues porta avanti il Portogallo. 1-0 dopo due serie. Altra parata di Girao, questa volta su Malagoli. Tocca ad Alves, il quale si fa ipnotizzare da Barozzi. Il primo rigore lo tira Cocco, che sbaglia. FINISCE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE. SARANNO I RIGORI A DECIDERE LA SFIDA 5′ L’Italia avrà ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo supplementare - Alves pareggia nuovamente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ambrosio sbaglia a due passi dalla porta. 3′ Bel tiro di Verona, parato ancora una volta da uno straordinario Girao. 2′ Ennesima traversa, questa volta di Illuzzi. 1′ Alves meritatamente pareggia ancora, anche qui dopo una manciata di secondi. 5-5 inizia IL secondo TEMPO supplementare SI CHIUDE IL PRIMO supplementare 5′ Altra traversa del Portogallo, che partita! 4′ ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 5-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giulio Cocco allunga su tiro diretto - siamo al primo supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Doppia traversa di Nunes! Si salva l’Italia! 4′ Cartellino blu per Ambrosio. Sta succedendo di tutto! 4′ Ancora una parata di Girao, insuperabile. 4′ Decimo fallo del Portogallo. Altro tiro diretto per l’Italia, questo va segnato! 3′ L’Italia non sfrutta la doppia superiorità numerica. 2′ Verona sbaglia, Girao insuperabile. 2′ Cartellino blu ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 4-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Helder Nunes scaglia un siluro da centrocampo e pareggia - si va ai supplementari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 23.36 FINISCE IL SECONDO TEMPO. SERVIRANNO I supplementari. 25′ Para Girao. Venti secondi al termine. 25′ Tiro diretto per l’Italia!!! Occasionissima a trenta secondi dalla fine. Sulla sfera Ambrosio. Portaci in semifinale Federico! 24′ Ancora un bolide di Nunes, che questa volta non entra. Nono fallo per i portoghesi. 23′ Malagoli ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 4-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Helder Nunes scaglia un siluro da centrocampo e pareggia - cinque minuti per il miracolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Altro errore in fase di impostazione per l’Italia. C’è da soffrire. 21′ Gli azzurri sono stremati, il Portogallo cerca il gol del ko. 19′ E arriva anche il pareggio del Portogallo. Un siluro quello di Helder Nunes, che da centrocampo segna il 4-4. 18′ Segna Joao Rodriguez, che accorcia sul 4-3. Sette minuti di sofferenza separano l’Italia dal ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 2-2 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gonçalo Alves pareggia su rigore - tutto da rifare per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Nunes cerca la soluzione, Barozzi compie l’ennesimo miracolo. 1′ Inizia forte il Portogallo, che mette a referto la prima conclusione della frazione. 22.48 INIZIA IL SECONDO TEMPO 22.37 FINISCE IL PRIMO TEMPO. 24′ Goncalo Alves pareggia dal dischetto, 2-2. 24′ Ingenuità di Illuzzi. Il lodigiano tocca da terra e concede rigore agli avversari. 23′ Si fa vedere Verona, ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jorge Silva da lontano dimezza lo svantaggio - azzurri ancora in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Altra parata di Barozzi, che salva il risultato. 15′ Arriva il primo fallo dell’Italia, con Cocco. 14′ Resta a terra Illuzzi, che scivola su un avversario. Il Portogallo ha commesso tre falli, zero l’Italia. 12′ Insiste il Portogallo, che ora vuole il pareggio. 11′ E arriva il gol dei lusitani, con Jorge Silva che dalla distanza dimezza lo svantaggio. ...

Italia-Spagna - Italia-Francia - Semifinale Mondiali Femminili Hockey pista 2019 : data - programma - orario e tv : Ci si gioca le medaglie e il trono mondiale. Dopo aver superato 4-3 ai supplementari la Francia in un quarto di finale dalle mille emozioni, prosegue la strada della nazionale italiana femminile ai Mondiali 2019 di hockey pista, in corso di svolgimento a Barcellona. Per le azzurre ora è tempo di Semifinale, che sarà contro le padrone di casa della Spagna. Galeassi e compagne se la vedranno contro le rivali in quel del Palau Blaugrana, venerdì 12 ...

LIVE Italia-Portogallo Hockey pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve un’impresa. Quarti di finale in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà ai Roller Games di Barcellona, e più in particolare nella sfida valida per i Quarti di finale dei Mondiali di hockey su pista, dove l’Italia dopo la terribile prestazione contro la Francia proverà a rifarsi, affrontando il Portogallo. Dal canto loro, i lusitani appaiono però come una vera e propria ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : l’Italia batte 4-3 la Francia ai supplementari al termine di una partita infinita. E’ semifinale : Una partita cominciata in sordina, finita al cardiopalma con la meravigliosa vittoria delle azzurre. Galeassi e compagne ce l’hanno fatta: battendo 4-3 la Francia nei quarti di finale dei Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista si sono guadagnate l’accesso al tavolo delle “Fantastiche 4” formazioni del torneo iridato, che domani vivrà le sue semifinali. La contesa, iniziata col botta e risposta sull’asse ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : Italia - battere la Francia è possibile. C’è una semifinale da raggiungere : In casa Italia c’è la giusta tensione e un cauto ottimismo. Dopo la fase a gironi, ora si fa sul serio: ai Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista è il momento dei quarti di finale. Le azzurre di Massimo Giudice, al netto della sconfitta pesante patita per mano dell’Argentina (9-1), hanno ben figurato nella parte del torneo iridato arrivando alle spalle delle sudamericane in una pool che comprendeva anche Portogallo (battuto 3-2) e ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia - contro il Portogallo serve un’impresa titanica per arrivare in semifinale : Per batterli servirà un’Italia da sogno… e potrebbe non bastare. I quarti di finale dei Mondiali 2019 di Hockey pista per l’Italia di Massimo Mariotti sono un Everest da scalare fra la forza di un avversario fortissimo come il Portogallo e una prima fase che certamente non ha convinto. I lusitani hanno talento ovunque e sono capaci di fare qualsiasi cosa. La miglior difesa è l’attacco, diceva un antico adagio, che in ...