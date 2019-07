Tour de France 2019 | la tappa di domani | Belfort-Chalon-sur-Saône Altimetria | programma

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - Sagan saldo in verde : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe ancora Maglia gialla, ma oggi a La Planche des Belles Filles tutto dovrebbe cambiare, 6tappa,.

Tour de France 2019 - si ritira Patrick Bevin : impossibile continuare con due costole fratturate : Arriva alla vigilia della sesta frazione il primo ritiro del Tour de France: non partirà stamane da Mulhouse infatti il neozelandese Patrick Bevin, alfiere della CCC, che resta così in gara con sette unità. Il ciclista è stato costretto all’abbandono a causa dei postumi della caduta patita martedì. Frattura di due costole: questo il duro responso che ha costretto il 28enne ad alzare bandiera bianca e non presentarsi al foglio firma della ...

Tour de France – Peter Sagan trionfa sul traguardo di Colmar : la reazione del padre Lubomir è incontenibile [VIDEO] : Emozioni incontenibili per Lubomir Sagan: la reazione del padre di Peter alla vittoria del figlio sul traguardo di Colmar al Tour de France Peter Sagan ha conquistato ieri la sua prima vittoria di tappa dell’edizione 2019 del Tour de France: lo slovacco della Bora Hansgrohe ha trionfato in volata nella quinta tappa della Grande Boucle, lasciandosi alle spalle Van Aert e Trentin. Un successo emozionante, che anche il padre Lubomir ha ...

Tour de France : tappa 7 da Belfort a Chalon-sur-Saône - percorso dedicato ai velocisti : Nella giornata di venerdì 12 luglio si correrà la 7ª tappa del 106° Tour de France. La Grande Boucle proporrà una frazione di 230 Km da Belfort a Chalon-sur-Saône. Nella prima parte ci saranno alcuni saliscendi con 3 GPM da superare, ma non troppo impegnativi. Nella seconda parte, invece, i corridori dovranno affrontare un profilo altimetrico praticamente piatto, con finale adatto ai velocisti. La cittadina di Chalon-sur-Saône ha ospitato per ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita - Slongo ammette : “Nibali? Capiremo se…” : Occhi puntati su Vincenzo Nibali Oggi nella sesta tappa del Tour de France: le sensazioni dell’allenatore dello Squalo Si disputa Oggi la prima importante tappa del Tour de France 2019: la sesta frazione si concluderà col primo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle, a Planche des Belles Filles. La sesta tappa sarà dunque fondamentale per capire la forma fisica degli uomini classifica e farà la sua primissima ...

Tour de France 2019 - Thibaut Pinot : “La Planche des Belles Filles è un vero test - non puoi nasconderti perché è molto difficile” : Primo vero banco di prova per i pretendenti al trono finale al Tour de France: molto attesi saranno i corridori Francesi, su tutti Thibaut Pinot, che dopo il terzo posto nel 2014 non ha particolarmente brillato, con tanto di ritiri nel 2016 e nel 2017. Oggi, a La Planche des Belles Filles l’occasione per iniziare col piede giusto l’edizione 2019 e puntare alla classifica generale. Il transalpino ha però affermato a cyclingnews.com: ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Sarà corsa vera al 100% - anche se l’arrivo non è così difficile come il Tourmalet” : Tempo di esami al Tour de France, con il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, dove i pretendenti al successo finale non potranno più nascondersi: lo sa bene il vincitore della classifica generale dello scorso anno, Geraint Thomas, che ha parlato della frazione odierna a cyclingnews.com. L’alfiere del Team Ineos, che ad Epernay ha pagato un buco di 5″ all’arrivo dal compagno di squadra Egan Bernal e dal ...

Tour de France 2019 - sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles : percorso - favoriti e altimetria. Primo tappone verità : l’arrivo in salita è durissimo : Arriva finalmente il Primo vero punto di svolta per l’edizione numero 106 del Tour de France. Dopo tante frazioni comunque interessanti, tra volate ristrette, strappi ed una cronosquadre appassionante, divise tra Belgio e Francia, oggi c’è il Primo arrivo in salita di questa Grande Boucle: 160,5 chilometri da Mulhouse a La Planche des Belles Filles per la sesta tappa. Sarà scontro tra i big. percorso Dopo 20 chilometri si inizia già a salire. ...