Casting per la serie TV RAI ' L' Amica Geniale' e il film ' Umbrella Sky'

Casting per un programma tv di Mediaset e uno spot legato a Progetto Tangram : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini e ballerine di livello professionistico per un programma televisivo in onda sulle reti Mediaset. Le selezioni si terranno poi a Roma e l'attività professionale si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2019. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Progetto Tangram, per la realizzazione di uno spot destinato al web e le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Fiorentina chiude per Lirola - Casting in attacco del Bologna - ritorno di fiamma della Samp : ultime ore di Calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore ...

Casting di comparse per un film di Beniamino Catena e per uno da girare a Trieste : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse a cura di Macaia film srl per il film dal titolo Io sono Vera, di Beniamino Catena, da girarsi in Liguria. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di numerose comparse per un nuovo importante film da girare a Trieste....Continua a leggere

Casting per uno spot con lo chef Gino D'Acampo e per GiZa Eventi : Sono in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per uno spot che vede come protagonista principale il noto chef Gino D'Acampo e quelle di hostess, a cura di GiZa Eventi, per alcune interessanti manifestazioni. Uno spot Per la realizzazione di un importante spot le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine di questo mese di luglio nei pressi di Olbia, in Sardegna, sono tuttora aperte le selezioni, a cura dell'agenzia Casting ...

Casting per lo short film 'Una nuova prospettiva' e per spettacoli teatrali a Catania : Sono aperte le selezioni per la ricerca di comparse e figurazioni speciali per la realizzazione di un interessante short film, diretto da Emanuela Ponzano, le cui riprese verranno poi effettuate tra Asiago e Vicenza. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per spettacoli teatrali di Menippos Produzioni in collaborazione con Absinthe Teatro. Un cortometraggio Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo 'Una ...

Casting per una serie televisiva di Luca Guadagnino e per Christmas Carol il Musical : Casting aperti per una serie televisiva Sky diretta dal regista Luca Guadagnino. Sono state fissate nuove selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di varie età. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e cantanti per la realizzazione di un interessante spettacolo Musicale prodotto da Artistic Mind Production. Una serie tv Per una nuova serie televisiva diretta da Luca Guadagnino sono state fissate delle nuove selezioni. La ...

Casting per programmi di Maria De Filippi e per l'agenzia Le Perle delle Muse : Sono attualmente in corso le selezioni per programmi legati a Maria De Filippi, ovvero Giortì, una nuova trasmissione che andrà in onda su LA5 e sarà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, e per il Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per alcuni eventi a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse. Witty tv Sono tuttora aperte le selezioni per un nuovo programma prodotto ...

Casting per un film di Giuseppe Lo Conti e lo spettacolo 'Super Fantasy' : Sono in corso i Casting per la ricerca di ruoli principali, secondari e comparse, per la realizzazione di un nuovo film diretto da Giuseppe Lo Conti. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine per uno spettacolo dal titolo Super Fantasy, di Federica Lardo. Haunted Identity Per il film diretto dall'ormai affermato regista Giuseppe Lo Conti (Un Mese e Come un uomo) e dal titolo Haunted Identity, sono aperte le selezioni per la ...

Casting per il film 'Stalking Story' e per un musical di Teatro Palapartenope : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. Sono in particolare tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Stalking Story - Amore Criminale e per un musical del Teatro Palapartenope di Napoli. Stalking Story - Amore criminale Per la realizzazione del film dal titolo Stalking Story, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, di età compresa tra 7 e 70 anni. Le ...

Casting per il film 'The Big Other' - diretto da Jan Schomburg : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di interpreti, danzatori e danzatrici, per la realizzazione di un film dal titolo The Big Other, diretto dal noto regista Jan Schomburg. Le riprese in questione verranno effettuate prossimamente a Roma, dove peraltro si svolgeranno a breve i relativi Casting. Il film verrà prodotto da X-filme Creative Pool & Madeleine srl. Il film Per la realizzazione di un importante film, con ...

Casting per il film 'I migliori anni' di Gabriele Muccino e per un video promozionale : Sono in corso le selezioni per la realizzazione di alcune riprese del nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino e dal titolo 'I migliori anni'. Nel cast, tra gli altri, anche Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart. Sono inoltre in corso le selezioni per realizzare il video promozionale di una importante azienda vinicola con riprese da effettuarsi in Toscana. 'I migliori anni' Sono ...

Casting per le riprese italiane di un film di Christopher Nolan con Michael Caine : Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse (ambosessi maggiorenni e di età non superiore a 70 anni), per le riprese da effettuarsi in Italia del film dal titolo Tenet. Si tratta di un action movie, nonché di una importante produzione cinematografica internazionale diretta dal noto regista Christopher Nolan, con un cast di eccezionale livello. Il film Per la realizzazione di alcune scene dell'importante film dal ...

Casting per un corto legato alla University of Southern California e per Colourbook : Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici, per la copertura di ruoli principali e di supporto, finalizzate alla realizzazione di uno short film dal titolo Arcana e correlato alla University of Southern California di Los Angeles. I Casting si terranno a Milano e a Verona, mentre le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo veneto. Sono inoltre aperte le selezioni per la campagna pubblicitaria Back To School di Colourbook ...

Casting per un programma di Italia Uno con i PanPers e Diletta Leotta e per MG Fiftyone : Selezioni aperte per un nuovo programma che andrà in onda a breve su Italia Uno, condotto dai PanPers, Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Sono inoltre tuttora aperti i Casting di MG Fiftyone per due spot pubblicitari le cui riprese verranno poi effettuate tra Milano e zone limitrofe. W Radio Playa Rimini Sono attualmente in corso le selezioni per un programma televisivo con Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio conosciuti come i PanPers, ben ...