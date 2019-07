Qual è il tuo genere? Una mostra fotografica a Ginevra per superare gli

Mutuo tasso fisso o variabile a giugno 2019 : Quale conviene e calcolo : Mutuo tasso fisso o variabile a giugno 2019: quale conviene e calcolo Mutuo tasso fisso o variabile? È questa la domanda che si pone qualsiasi soggetto che abbia intenzione di accendere un Mutuo. Considerando che al momento c’è anche la possibilità di rinegoziare il Mutuo, a seconda della banca, o di effettuare una surroga, la scelta del tasso fisso o variabile risulta di fondamentale importanza. Naturalmente il tasso fisso prevede una rata ...

L’ESA vuole sapere Quale è il tuo sogno spaziale : quale è la tua visione per il futuro dello spazio? Mentre l’ESA prepara i suoi programmi per i prossimi anni, vuole sapere quali sono i vostri sogni spaziali. Su quali temi entusiasmanti dovrebbe lavorare – e quali attività faranno la differenza più grande per la vita sulla Terra? Un nuovo concorso, chiamato My Space Dream, vi offre l’opportunità di dirci cosa fare dopo, e di vincere interessanti premi. Forse, come Alexander Gerst, ...

Se i tuoi ex si assomigliano caratterialmente o no c’è un motivo : ecco Quale : Gli scienziati hanno scoperto che ognuno di noi ha un partner 'ideale' e questo spiega perché i nostri ex si somigliano. La scoperta però non ha risvolti completamenti positivi. Vediamo insieme come gli esperti sono giunti a questa conclusione, quali sono le conseguenze di queste scelte e perché.Continua a leggere

Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E Quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia