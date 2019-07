Bliz contro estrema destra | perquisite sedi e abitazioni

Hearthstone : ex dipendenti del community team contro le nuove assunzioni di Blizzard : Activision Blizzard ha licenziato tutti i membri del community team di Hearthstone, lasciandoli per strada, ma ora sta assumendo nuovi collaboratori proprio nello stesso settore, riporta Sparkchronicles.Christina Mikkonen, ex dipendente del community team di Hearthstone, si è lanciata contro Blizzard dopo aver visto un nuovo annuncio di lavoro relativo a settori che hanno visto massicci licenziamenti all'inizio di quest'anno, con oltre ottocento ...