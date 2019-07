13 anni fa l’Italia vinceva il Mondiale | che fine hanno fatto tutti i 23 di Lippi?

L’Italia del softball torna sul tetto d’Europa : la favola azzurra a 4 anni dall’ultimo successo : Europeo softball: l’Italia sul tetto d’Europa a 4 anni dall’ultimo successo L’Italia torna sul tetto d’Europa a 4 anni di distanza dall’ultimo successo (Rosmalen 2015) e porta il suo bottino di allori continentali a 11, diventando lo sport di squadra italiano più titolato di sempre e distanziando nuovamente le storiche rivali dell’Olanda, ferme a quota 10, che in finale possono solo inchinarsi di fronte alla forza ...

‘Fai Brumotti per l’Italia’ - ultima tappa a San Giovanni Rotondo : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ultima tappa a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, per il ‘Fai Brumotti per l’Italia’, il viaggio in bicicletta e in diretta social di 17 tappe e 1.600 chilometri realizzato con il Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo. L’inviato di ‘Striscia La Notizia’, partito da ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Fari puntati su Giovanni Tocci e su Elena Bertocchi a Gwangju : La Nazionale italiana di Tuffi che gareggerà nella 18esima edizione dei Mondiali è cosa fatta. Dal 12 al 20 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), la selezione nostrana si cimenterà al Nambu University Municipal Aquatics Center cercando di ben figurare e magari replicare i grandi riscontri di due anni fa a Budapest (Ungheria), quando dal metro sia Giovanni Tocci che Elena Bertocchi si tinsero di bronzo. Una replica però non sarà cosa facile per il ...

Berlusconi torna a Strasburgo a 82 anni è l’eurodeputato più anziano : “Rappresento l’Italia” : Silvio Berlusconi torna all’europarlamento ed è l’eurodeputato più anziano con i suoi 82 anni A 82 anni, il Cavaliere è l’eurodeputato più anziano. La più giovane dei 748 eletti è la danese Kira Marie Peter-Hansen (21 anni). “Molti colleghi deputati hanno voluto fare una foto con me. Grazie per l’accoglienza!”, ha scritto il leader di … Continue reading Berlusconi torna a Strasburgo a 82 anni è ...

Europei Under 21 – La Spagna annienta la Francia e va in finale - per l’Italia aumentano i rimpianti [FOTO] : Spagna e Germania, sempre loro. Le Furie Rosse saranno infatti l’avversario dei tedeschi (che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Romania) nella finale dell’Europeo Under 21 dopo aver strapazzato letteralmente la Francia in semifinale: a Reggio Emilia è finita 4-1. Illusorio il vantaggio transalpino al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Sono molto emozionato - un grande risultato per tutta l’Italia” : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, la candidatura italiana ha avuto la meglio sulla proposta svedese di Stoccolma e così i Giochi torneranno nel nostro Paese per la quarta volta (tre edizioni del ghiaccio e della neve, una estiva). Festa grande per Giovanni Malagò, il Presidente del Coni ha sempre creduto nelle potenzialità di questo progetto e oggi può esultare al termine della votazione di Losanna. Il numero 1 ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : l’Italia può esultare - il ricambio generazionale c’è e promette bene. Pellacani e Giovannini fanno sognare : Il Grand Prix magari non vale una tappa delle World Series, d’accordo, né una prova del campionato del mondo. Ma offre sempre spunti interessanti e uno sguardo sul futuro. L’evento di Bolzano, svoltosi anche in condizione a volte difficili (vedi sabato e domenica, con raffiche di vento) ha regalato all’Italia interessanti certezze sul futuro, nella speranza di ritrovare a breve la migliore Elena Bertocchi, fermata dai noti guai ...

Volleyball Nations League - l’Italia annienta la Russia 3-1 : le azzurre staccano il pass per la Final Six : L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sulla Russia Davanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct ...

L’Italia piace meno - prenotazioni giù per questa estate : primo calo in 5 anni : I dati diffusi da Assoturismo Confesercenti in base alle previsioni turistiche per la bella stagione. Tra giugno e agosto nelle strutture ricettive italiane sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018ì, pari a una flessione dello 0,9% che va a sommarsi al calo di -1,7 milioni di presenze rispetto al 2018 in primavera.Continua a leggere

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

Conti pubblici - Juncker : “L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni” : La Commissione europea pensa che “l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata“. Così parla Jean-Claude Juncker in un’intervista a Politico.eu nel giorno in cui il Comitato economico e finanziario ha approvato il contenuto del rapporto sul debito elaborato dai tecnici di Bruxelles: una procedura contro l’Italia è ritenuta giustificata. “Penso che l’Italia rischia di essere nella procedura nei prossimi anni“, dice ...

