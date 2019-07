Lampedusa | continuano gli sbarchi fantasma

Lampedusa : gli sbarchi continuano senza sosta - 69 migranti in due giorni : Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, continua a dichiarare che i porti sono chiusi, gli arrivi di “barchini” a Lampedusa si susseguono senza sosta . Dopo i 55 migranti recuperati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria giovedì notte e portati sull’isola, intorno alla mezzanotte è entrata direttamente in porto una piccola imbarcazione con 14 migranti a bordo. Tra di loro c’erano anche due donne e quattro ...

Il porto di Lampedusa rimane chiuso solo per le Ong : gli sbarchi continuano : Il porto di Lampedusa rimane chiuso per la Sea Watch, ma intanto gli sbarchi continuano. Otto migranti, probabilmente originari della Tunisia, sono infatti arrivati sull'isola con un barchino trainato da una motovedetta. "L'accoglienza funziona solo per chi arriva autonomamente a Lampedusa, mentre chi è stato salvato da Sea Watch rimane ancora in attesa. Sembra che i diritti delle persone dipendano da chi li salva. Se si è stati salvati da una ...