International Champions Cup 2019 | calendario | date | programma | orari e tv Tutte le

(Di martedì 2 luglio 2019) Ormaile squadre di calcio sono pronte per incominciare i raduni estivi durante i quali prepareranno la prossima stagione, in questo periodole formazioni disputeranno anche diverse amichevoli in modo da arrivare pronti quando si incomincerà a fare sul serio. L’Cup è un circuito ricco e prestigioso di incontri tra squadre internazionali di primissima fascia, top team che si affronteranno in sfide di lusso in giro per il mondo. All’evento parteciperanno anche quattro squadre italiane: Juventus, Inter, Milan, Fiorentina che saranno assolute protagoniste dal 16 luglio al 10 agosto. Ad aprire il torneo saranno i viola martedì 16 luglio contro il Guadalajara. L’inter debutterà invece il 20 luglio contro il Manchester United e il giorno dopo toccherà alla Juventus contro il Tottenham. Imperdibile il derby tra bianconeri e nerazzurri il 24 ...

