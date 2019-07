Beatles | la storia dell’uomo che si ritrovò a cantare brani scritti per lui da Paul

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Ha cantato le canzoni di uno dei migliori compositori del secolo; è arrivato al primo posto delle classifiche americane; ha girato il mondo ancora prima di compiere 25 anni. E tutto, non ce ne voglia, perché era il fratello della fidanzata diMcCartney. Tra tutti i «quinti»mancati e quelli aggiunti, Peter Asher è stato il più strambo: ilper gentile concessione. La suaè in fondo quella meno romanzata del protagonista di Yesterday, il film di Danny Boyle in uscita il 4 luglio: un rocker fallito si risveglia dopo un incidente in un mondo in cui nessuno conosce i, a parte lui. E come il Troisi di Non ci resta che piangere, ricicladi Lennon e McCartney e diventa la nuova popstar mondiale. Peter Asher ha fatto più o meno lo stesso, solo 55 anni prima. Il 28 febbraio 1964, assieme all’amico 19enne Gordon Waller con cui forma il duo Peter and ...

