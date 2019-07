Serie A | inizia la stagione dei 90 anni del girone unico

Riviera 2 : trama - cast completo e quando inizia la Serie tv : Riviera 2: trama, cast completo e quando inizia la serie tv La prima stagione di Riviera è andata in onda su Canale 5 il 26 giugno 2019 ed è un thriller costellato da omicidi, mistero, azione e grandi colpi di scena; la serie britannica, con i suoi 10 episodi dalla trama avvincente e dalla durata di 45/50 minuti ciascuno, ha riscontrato un notevole successo in vari paesi tra cui Regno Unito, Austria, Germania, Irlanda e Italia. La seconda ...

Ognuno è perfetto : trama - cast completo e quando inizia la Serie tv : Ognuno è perfetto: trama, cast completo e quando inizia la serie tv Tra le nuove serie in arrivo dopo l’estate, spicca il nome di “Ognuno è perfetto”, fiction prodotta da Viola Film per Rai Fiction. La serie conterà sei puntate ed è liberamente ispirata allo show belga Tytgat Chocolate. Alla regia ci sarà Giacomo Campiotti e probabilmente andrà in onda su Rai 1 il 24 Novembre 2019. La fiction è stata girata in Piemonte, in ...

Ripescaggi Serie B - si profila un altro clamoroso forfait : ribaltoni nel campionato cadetto - inizia la corsa per il salto di categoria : Ripescaggi Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza riguarda il Palermo, il club rosanero non ha praticamente chance di partecipare al prossimo campionato di Serie B, il club è al capolinea e nella migliore delle ipotesi partirà dal ...

Riviera : trama - cast completo e anticipazioni. Quando inizia la Serie tv : Riviera: trama, cast completo e anticipazioni. Quando inizia la serie tv Manca davvero poco alla messa in onda di Riviera. La fiction thriller del 2017, diretta da Philipp Kadelbach e sceneggiata da Neil Jordan e John Banville, approda su Canale 5 dopo l’incredibile successo riscosso su Sky Atlantic. Sfarzo ed eccesso sono le caratteristiche che contraddistinguono la serie che, in dieci episodi e tra gli splendidi paesaggi della ...

Svelato il numero di episodi di Lucifer 5 - inizia il conto alla rovescia per la fine della Serie : La co-showrunner Ildy Modrovich ha comunicato tramite Twitter il numero di episodi di Lucifer 5. Dopo l'annuncio del rinnovo per una quinta e ultima stagione, i fan hanno lanciato una petizione online per richiedere a Netflix almeno un altro capitolo conclusivo. Di sicuro alla base c'è un grande affetto nei confronti della serie, che lo scorso anno rischiava di non tornare dopo la clamorosa cancellazione su Fox. Sul Twitter, Ildy ha ...

«Chernobyl» - la Serie. Come vederla in streaming (o tv) e quando inizia : Da quando la stagione televisiva più attesa di sempre (quella di chiusura del Trono di Spade) ha deluso mezzo mondo, non si fa che parlare di Chernobyl, iniziata mentre questa era a metà ed entrata velocemente nei cuori degli spettatori. Stasera la nuova serie HBO approda anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e SKY Go. Si parte con l'episodio1:23:45, un titolo semplice che ci porta subito al cuore dei fatti, ...

LIVE Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : inizia la Serie - prima sfida incertissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Risultati Serie C - diretta live Playoff : iniziate le quattro sfide : Risultati Playoff e Playout Serie C – Si giocano le partite di andata dei Playoff di Serie C. sfide importantissime valide peri quarti di finale. Nel weekend si disputa anche il Playout. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. Entrano in scena anche Triestina e Piacenza rispettivamente contro Feralpisalò e Imolese. Risultati Playoff Serie C Ore 20,30 Arezzo-Pisa ...

Basket femminile - l’Italia inizia la Serie di amichevoli in vista di EuroBasket Women 2019 : Prosegue nel migliore dei modi la preparazione della Nazionale femminile di Basket verso EuroBasket Women 2019 che si disputerà tra Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Il programma è ben definito e vedrà già venerdì 31 maggio la prima amichevole. Al PalaCrisafulli di Pordenone, infatti, alle ore 20.00 andrà in scena il primo test che vedrà le azzurre di coach Marco Crespi opposte all’Ucraina (diretta sulla pagina Facebook ...

Serie A 2019-2020 - i bookies iniziano già a scatenarsi : Juve sempre favorita : La Serie A 2018-2019 si è appena conclusa, ma si guarda già avanti. Primo verdetto della nuova stagione da parte dei bookmaker, che iniziano già a scatenarsi in merito al campionato 2019-2020. favorita, manco a dirlo, la Juventus, seppur sia attualmente ancora senza allenatore. Lo scudetto rimane per ora nelle mani dei bianconeri, il cui titolo si gioca a 1,40 su Snai. Ancora una volta è il Napoli a inseguire i campioni d’Italia, ma ...

Vela - iniziata a Weymouth la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans : Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica Con il quarto giorno di regate è iniziata la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche ...

La folle idea di Gravina - playoff e playout anche in Serie A : e se si fosse iniziato da questa stagione? Sarebbe andata così : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha lanciato un’idea provocatoria: “Il tema dei possibili play-off e play-out in Serie A può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della ...

Caos Serie B - Gravina : “Lavoriamo affinché chi inizia un campionato lo porti a termine” : Tiene banco la questione Palermo. E’ attesa per oggi la sentenza sul presunto illecito amministrativo dei rosanero che rischia di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda alcuni verdetti in Serie B. A tal proposito si è espresso il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto questa mattina al Teatro Marrucino di Chieti alla cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” ...