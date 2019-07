Luigi Mastroianni affondo ad Angela e Giulia | cosa pensa davvero

Irene Capuano gelosa di Luigi Mastroianni dopo UeD : la confessione : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni fa una confessione su Irene Capuano Luigi Mastroianni è stato un fiume in piena su Instagram. L’ex tronista ha risposto alle domande dei followers, parlando delle sue prossime serate, del caso Angela Nasti e della sua dolce metà, Irene Capuano . Proprio riguardo alla sua fidanzata l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso: “La più gelosa è lei…Anche se non lo dice”. Luigi ...

Luigi Mastroianni vuole diventare papà? La reazione di Irene Capuano : Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne sogna di avere un figlio? Luigi Mastroianni e Irene Capuano continuano ad andare d’amore e d’accordo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno vivendo una relazione a distanza. L’ex tronista si sposta spesso per lavoro ed è impegnatissimo con le serate ma riesce a trovare sempre il tempo per tornare a Roma da Irene. In questi giorni la coppia è insieme e sta trascorrendo del tempo ...