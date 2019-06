Oroscopo 19 luglio | complicità di coppia per Cancro | Pesci distaccato

Oroscopo 18 luglio : viaggi per Ariete - Pesci disponibili in amore : La giornata di giovedì 18 luglio sarà caratterizzata dalla di voglia di evasione per l'Acquario, la Vergine e l'Ariete in particolare. L'amore invece darà dei notevoli grattacapi alla Bilancia, perché dovrà fare i conti con una fiamma riaccesa dopo tanto tempo. Meglio invece lo Scorpione, che sarà più morbido nei confronti delle amicizie, esattamente come i nativi del segno del Capricorno. A seguire, le previsioni degli astri per giovedì, segno ...

Oroscopo settimana dall'1 al 7 luglio : incontri per Cancro - Bilancia grintosa : L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vedrà Venere favorevole per il Capricorno, mentre il Sagittario vivrà alcune problematiche in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio a vostro favore avrete maggiore possibilità di riuscire a realizzarvi. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate top sul lavoro, in cui potrete godere di massima possibilità di espressione. ...

Oroscopo della prima settimana di luglio : Vergine - momento di definizione delle priorità : Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro ...

Branko Oroscopo : previsioni oggi - 26 giugno - e inizio luglio 2019 : oroscopo del giorno: previsioni di Branko di oggi, mercoledì 26 giugno, e di inizio luglio Anche in quest’ultimo mercoledì del mese, riveliamo le previsioni dell’oroscopo del giorno di Branko, riprendendo alcune informazioni dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale sono presenti le stelle di tutto l’anno: noi ci limitiamo, ovviamente, a parlare solo dell’oroscopo di oggi, 26 ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : emozioni per il Leone - Acquario solitario : L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio si prospettano pesanti per la Vergine, mentre lo Scorpione sarà un po' ansioso. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere vi renderà delle persone molto desiderate e amate. Tra venerdì e sabato potrete godere di due giornate parecchio fortunate sotto l'aspetto sentimentale. Qualcuno potrebbe fare degli incontri molto interessanti. Toro: in ...

Oroscopo 2 luglio : Gemelli giornata fortunata - bene l'amore per il Cancro - Leone allegro : La giornata di martedì 2 luglio, sarà particolarmente proficua per molti segni zodiacali, quali Gemelli e Leone. Sagittario sarà alquanto nervoso e avrà bisogno di un po’ di solitudine per chiarirsi le idee, mentre per Scorpione sarà una giornata da dedicare all'amore di coppia. Pesci ritroverà il buon umore, mentre Toro sarà leggermente irritato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 luglio ...

Oroscopo 17 luglio : sorprese per Acquario - Bilancia spossata : La giornata di mercoledì 17 luglio potrebbe rivelarsi molto positiva per l'Acquario e per i nati Cancro. Urano darà ancora del 'filo da torcere' ai nativi del segno del Toro per quanto riguarda la salute, mentre il Sagittario avrà il favore di Giove per le questioni lavorative e finanziarie. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la volontà di emergere in ambito lavorativo vi spingerà a dare il meglio di voi, peccato che non mancherà ...

Oroscopo 16 luglio : qualche successo nelle finanze per il Leone - Scorpione in rialzo : La giornata di martedì 16 luglio i nativi del segno dei Pesci daranno molto più rilievo all'aspetto economico del loro lavoro rispetto all'ambito relazionale, mentre il Cancro ancora sotto l'influenza di Venere e Mercurio sarà alquanto distratto in ambito lavorativo. La Vergine e lo Scorpione cominceranno finalmente ad uscire dal “cono d'ambra” di questi giorni fatto di stress ed ansie, aprendosi così alle amicizie e al partner. Di seguito, le ...

Oroscopo 15 luglio : Toro sottotono - Vergine stressata : La giornata di lunedì 15 luglio sarà decisamente negativa per l'Ariete, la Vergine e l'Acquario: questa negatività riguarderà perlopiù il fronte lavorativo. In rialzo, invece, le quotazioni del Leone, più intraprendente sul lavoro e decisamente molto più tranquillo nelle relazioni; bene anche i Gemelli, anche se dovranno faticare un po' prima di raggiungere gli obiettivi prefissati precedentemente. Bilancia incerta a livello pratico, Capricorno ...

Oroscopo Sagittario - luglio : belle emozioni in amore : Grazie al favore di Giove, Marte e Sole il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Sagittario. In ambito lavorativo potranno nascere importanti trattative, destinate a regolare belle soddisfazioni. Si recupera in amore e si avrà più tempo da dedicare al partner e alla famiglia, potrete vivere delle emozioni forti e anche single potranno fare delle conoscenze interessanti. E' un momento vantaggioso anche per il ...

Oroscopo Scorpione - luglio : novità in amore - prudenza sul lavoro : Il mese di luglio 2019 porterà delle novità all’interno della vita dello Scorpione, ma non mancheranno le tensioni e i momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare leggeri fastidi fisici durante il corso dell’intero mese. In amore è un buon momento, si possono prendere decisioni importanti e fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro invece gli ...

Oroscopo 1° luglio : Capricorno carico sul lavoro - Acquario in vena di viaggi : Durante la prima giornata di luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero essere presi dal lavoro a causa dell'eccessiva quantità di mansioni da svolgere. Questo potrebbe suscitare del nervosismo. I nativi Scorpione potrebbero avere qualche problema di coppia, mentre per Leone sarà una giornata incredibile. Pesci e Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di ...

Oroscopo Bilancia - luglio : Giove positivo aiuta negli affari : Il mese di luglio 2019 si rivelerà abbastanza sottotono per i nati sotto il segno della Bilancia. In primo luogo la dissonanza di Saturno potrebbe causarvi un calo di energie, potreste accusare dei malesseri fisici e questo vi renderà meno volenterosi e determinati nella gestione delle questioni pratiche. Di conseguenza la sfera lavorativa ne risentirà e lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero ostacolare anche la gestione dei rapporti ...

Oroscopo Vergine - luglio : soluzioni in amore - bene gli affari : Il mese di luglio sarà più positivo di quello precedente per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere infatti non è più in opposizione e la Vergine potrà trovare delle soluzioni. Anche in ambito lavorativo c’è un miglioramento, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani. Non sarà invece un mese semplice per il fisico, non mancheranno momenti di stress e nervosismo che si riverseranno anche sulla vostra salute ...