Il Segreto anticipazioni | Irene Rebeca Sala | “Ho lasciato tutto”

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1983 de Il SEGRETO di mercoledì 26 giugno 2019: Fernando ce la fa fortunatamente a salvare i bambini di María, ma la caduta e lo sforzo eccessivo gli hanno provocato seri problemi ai polmoni. A Puente Viejo è giunta la notte di Capodanno, ma nessuno ha voglia di festeggiare: nel paesino è in atto un’epidemia e la situazione a causa della varicella è grave… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook ...

Il Segreto anticipazioni 26 giugno 2019 : Fernando salva i figli di Maria : Fernando trova Esperanza e Beltran e a rischio della sua stessa vita, li salva. Intanto il virus della varicella colpisce Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 1-6 luglio 2019 : Saul e Julieta Si Sposano! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019: Saul e Julieta marito e moglie! Arriva l’amico cubano di Maria. Isaac geloso… Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta si giurano amore eterno in un’atmosfera molto tesa a causa della possibile vendetta dei Molero! Sta per nascere una nuova coppia… quella formata da Alvaro e Elsa! Isaac, geloso, rivela di non fidarsi del nuovo dottore. La ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 5 luglio : Gonzalo dice addio a Maria - Saul trova Julieta : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 1° al 5 luglio si concentrano ancora sull'epidemia di varicella che metterà alla prova gli abitanti di Puente Viejo. Elsa sarà impegnata in prima fila nell'ospedale da campo creato per l'occasione e in questa sua nuova avventura si troverà a trascorrere il tempo in compagnia del dottor Alvaro. Tra loro l'inizio non sarà promettente, ma con il passare del tempo lui si renderà conto ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : arriva Lola e si innamora di Prudencio : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori con l'arrivo di nuovi personaggi. arriva il momento delle new entry tra cui spicca il nome dell'attrice Lucia Margò che è entrata nelle trame spagnole da un mese mettendosi a confronto con un ruolo ricco di sorprese. La giovane interprete veste il ruolo di Lola, una ragazza orfana che si distingue per semplicità e ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa rischia di morire in un'esplosione : La popolarissima soap opera Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati di questa telenovela pomeridiana di Canale 5. Le anticipazioni spagnole delle puntate che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi non sfuggono a questa regola: a rubare la scena sarà ancora una volta Elsa, la quale rischierà di morire a causa della diabolica rivale Antolina. Il piano della ...

IL Segreto - anticipazioni e trame dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Alvaro ed Elsa si trovano costretti a lavorare insieme per cercare di debellare l’epidemia di varicella, anche se la Laguna non riesce ad accettare il fatto che il dottore, per via dell’aborto avuto da Antolina, le abbia dato dell'”assassina di bambini”. Julieta è scomparsa poco prima delle sue nozze: Saul rifiuta di pensare che la donna sia ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 25 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1982 de Il SEGRETO di martedì 25 giugno 2019: Elsa vorrebbe lasciare Puente Viejo, intanto Isaac fa un regalo ad Antolina. Quest’ultima dice a Marcela di essere felice: il suo matrimonio si sta rimettendo nei giusti binari nonostante la perdita del figlio… Viene ritrovata la macchina su cui viaggiavano i figli di Maria e Gonzalo, ma al suo interno ci sono solo l’autista e la bambinaia morti… Mauricio ...

Il Segreto anticipazioni 24 giugno 2019 : Francisca continua a sospettare di Fernando : Francisca teme che dietro all'incidente di Esperanza e Beltran ci sia ancora una volta Fernando e per questo rifiuta al Mesia la possibilità di partecipare alle ricerche dei due bambini.

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 28 giugno : Nuova SETTIMANA di giugno e nuovi episodi su Canale 5 della telenovela Il SEGRETO. Come sempre, vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a venerdì 28 giugno. Francisca dispone che Mauricio ed una squadra di uomini si rechino sul luogo dell’incidente, ma vieta categoricamente a Fernando di accompagnarli. Maria le chiede spiegazioni e Francisca le dice che sospetta fortemente che sia stato proprio Fernando a causare ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina vuole uccidere la Laguna : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto evidenziano cattive novità per Elsa e Isaac, soprattutto a causa di Antolina, che architetterà nuovi piani contro la sua rivale. La Laguna scoprirà ben presto di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione che potrebbe costarle anche la vita. La perfida bionda gioirà di ciò e si fingerà amica della donna, ma in realtà cercherà di tenere sotto controllo la situazione e proverà ad ...