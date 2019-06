I Feel Love è il nuovo singolo di Giorgia da Pop Heart audio e testo

Un inedito di Beyoncé nella colonna sonora de Il Re Leone oltre al duetto Can You Feel The Love Tonight : Ci sarà anche un inedito di Beyoncé nella colonna sonora de Il Re Leone, il remake del classico Disney in live action diretto da Jon Favreau. Proprio il regista del film, intervistato da Fandango.com, ha confermato che Beyoncé, oltre a doppiare Nala e duettare con Donald GLover nella leadtrack della colonna sonora Can You Feel The Love Tonight, ha anche inciso un brano inedito per il film, l'unico da solista per Queen Bey presente nella ...