Calciomercato Inter | Lautaro Martinez | “Futuro?” Il padre spaventa i tifosi nerazzurri

Lukaku all'Inter/ Calciomercato news : l'agente è ottimista - i nerazzurri accelerano : Lukaku all'Inter, Calciomercato news: l'agente è ottimista, i nerazzurri accelerano. L'attaccante belga è sempre al centro dei desideri di Antonio Conte.

Calciomercato Inter - il punto : da Sensi a Lukaku fino a Nainggolan - la situazione tra entrate e uscite : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria ...

Calciomercato Inter – Si sblocca l’affare Dzeko : ecco la contropartita che ha convinto la Roma : L’Inter avrebbe finalmente sbloccato l’affare Edin Dzeko: Roma convinta grazie all’inserimento del giovane Edoardo Vergani nella trattativa Edin Dzeko sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Questa frase rimbalza su tutti gli organi di stampa sportivi da diverse settimane, ma la trattativa fra Roma e Inter non sembrava volersi sbloccare. La Roma chiedeva 15-20 milioni, l’Inter voleva abbassare il prezzo con ...

Calciomercato martedì 25 giugno : Dzeko-Inter - è fatta. Fiorentina - pazza idea Higuain : Calciomercato 25 giugno- Ecco il quadro generale di tutte le trattative di oggi martedì 25 giugno. Fiorentina– Juve e Fiorentina starebbero ragionando sulla pazza idea di scambio sull’asse Chiesa-Higuain. L’attaccante argentino potrebbe rappresentare il leader della nuova rinascita viola targata Commisso. MILAN– I rossoneri puntano forte sul nuovo trequartista. Piacciono Pastore e Ceballos, ma la […] L'articolo ...

Calciomercato Inter - Atletico Madrid sulle tracce di Pépé : è testa a testa per l’ivoriano del Lille : Il club spagnolo contende l’ivoriano all’Inter, che ha già presentato due offerte al Lille per mettere le mani su Pépé E’ testa a testa tra Inter e Atletico Madrid per Nicolas Pépé, talento ivoriano del Lille capace di segnare 22 gol e fornire 11 assist nell’ultima Ligue 1. JAVIER SORIANO / AFP Secondo France Football, il club nerazzurro ha già presentato due offerte per il giocatore, una di 60 milioni e ...

Calciomercato lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...

Calciomercato news 24 giugno/ Inter - Juventus - Milan - Roma - ultime notizie trattative : Calciomercato news, 24 giugno: ultime notizie e trattative sulle principali squadre della Serie A. Le indiscrezioni su Juventus, Milan, Inter e Roma.

Calciomercato Inter - la priorità diventa Lukaku : Conte lo vuole in ritiro - in stand-by le altre trattative : Calciomercato Inter – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una ...

Calciomercato Juventus : Chiesa nel mirino - Douglas Costa possibile alternativa interna : Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla ...

De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato : Fiorentina - Inter o Milan : Daniele De Rossi giocherà in Serie A, Dove? Su di lui ci sono Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il tifosi della Roma intanto è in rivolta.

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo : nel mirino c’è Stefano Sensi : L’Inter mette nel mirino Stefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds del Sassuolo L’Inter lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore del Sassuolo è infatti nel mirino dell’Inter, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hanno incontrato il ds ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Inter, ultime notizie: il punto sulle trattative I tifosi dell’Inter sembrano ben sperare per la prossima stagione. Gli abbonamenti sono schizzati in poco tempo e la cifra raggiunta è vicina ai 35mila. Il brivido per la Champions – conquistata nei minuti finali del campionato contro l’Empoli – e l’arrivo di un allenatore carismatico come Antonio Conte hanno caricato tutto l’ambiente. ...