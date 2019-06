Basket | Danilo Gallinari | “Abbiamo le potenzialità per conquistare una medaglia ai

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019)è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ambizioni dell’Italia per la prossima rassegna iridata: “L’obiettivo iniziale è passare il turno ma abbiamo lee la squadra per arrivare fino in fondo. Nel girone abbiamo la Serbia che secondo me dopo gli Stati Uniti è la squadra più forte: se vengono al completo hanno un quintetto da Nba. Noi dobbiamo passare il turno, poi tanto dipenderà dagli accoppiamenti”.ha poi parlato anche della Nazionale femminile, che domani ...

