Tina Cipollari Vincenzo Ferrara compie 50 anni e lei organizza una grande festa

Tina Cipollari e la mega festa di compleanno per il fidanzato Vincenzo Ferrara : La storia d’amore fra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara va a gonfie vele e per celebrare i cinquant’anni della sua dolce metà la Cipollari non si è certo risparmiata nei festeggiamenti. Dal suo account “Instagram” Tina, ha postato uno scatto in cui fa sapere come hanno deciso di rendere indimenticabili i cinquant’anni di Vincenzo, imprenditore nella ristorazione a Firenze: “Per festeggiare i 50 anni del mio amore @Vincenzo_Ferrara1969 ha scritto ...

Un regalo super lusso! Il fidanzato compie 50 anni - Tina Cipollari lo sorprende così : “Io conosco Tina più di qualsiasi altra persona e ti dico schiettamente che Tina non è assolutamente gelosa di nessuno. Tina ha una sua storia, una potenza mediatica e televisiva che a lei nulla la tocca. In comune abbiamo solo una gelosia: quella per i nostri figli. Per tutto il resto, ognuno fa la propria vita”. così Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne e attualmente impegnato con Ambra Lombardo del GF, ha parlato a Giada ...

Grande Fratello Vip - Tina Cipollari tra le possibili concorrenti ma lei smentisce subito : Tra i reality show che vedremo in onda nel corso della prossima stagione televisiva ci sarà sicuramente il Grande Fratello Vip, il fortunato format di Canale 5 che, tuttavia, dovrà fare a meno di Ilary Blasi. In questi giorni stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi concorrenti del programma, e tra questi spicca la presenza di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne che già negli anni precedenti ...

Tina Cipollari festeggia il compleanno del compagno Vincenzo Ferrara : Tina Cipollari ha festeggiato i 50 anni del suo compagno, Vincenzo Ferrara, e ha condiviso sui social la felicità per il compleanno organizzato. Fine settimana di grandi festeggiamenti per Tina Cipollari, che ha voluto condividere con i suoi fan la felicità per i 50 anni del suo nuovo compagno, Vincenzo Ferrara.-- La Cipollari, che negli ultimi periodi è stata spesso protagonista del gossip per le dichiarazioni rilasciate in ...

