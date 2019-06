Spazio | nuovo intergruppo parlamentare per il settore aerospaziale

Facebook presenta a Roma un nuovo Spazio per le competenze - mentre aleggia il fantasma Libra : Roma. La fuga di utenti assieme a quella dei dati personali e delle password, il problema della mancata privacy e della sicurezza delle informazioni, assieme alla tentazione di vedere trasformato il proprio profilo in una sorta di conto corrente. Tutto questo è rimasto fuori dal Binario F, il centro

Lo stadio di San Siro sarà abbattuto per far Spazio a un nuovo impianto? : San Siro (foto: Dan Istitene/Getty Images) Dopo settimane di silenzio si torna a parlare del futuro dello stadio Giuseppe Meazza, a Milano, meglio conosciuto come San Siro. Questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni e quello dell’Inter Alessandro Antonello hanno ripetuto di voler abbattere la struttura, considerata troppo vecchia, per lasciare spazio a un altro stadio, al passo coi tempi. “Facciamo un nuovo San Siro accanto al ...

Più elengate - Spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Enel : Verona - inaugurato a Bovolone il nuovo Spazio (2) : (AdnKronos) - “L’apertura del nuovo spazio Enel a Bovolone – sottolinea Giovanni Zanchetta - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. La società è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una pia

Enel : Verona - inaugurato a Bovolone il nuovo Spazio : Verona, 21 giu. (AdnKronos) - Inaugurazione ufficiale oggi a Bovolone (Vr) per il nuovo “spazio Enel”, realizzato in collaborazione con l’Azienda Vip Solar di Isabella Tortoriello,con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza sul territorio e offrire un servizio d'eccellenza. Al taglio del

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

AeroSpazio - il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” : è il drone più grande mai realizzato da Leonardo : Prima mondiale per il nuovo Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Nel corso di un evento inaugurale al Salone dell’Aerospazio di Parigi, il gruppo dell’Aerospazio e difesa, ha presentato l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Piloted Air System – Rpas) Falco. Al debutto erano presenti il premier, Giuseppe Conte, e i vertici di Leonardo, l’ad Alessandro ...

Verona : Enel - inaugurato nuovo Spazio a Pacengo di Lazise (2) : (AdnKronos) - I cittadini avranno così a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da personale appositamente formato da Enel, sarà possibile svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture (attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicon

Verona : Enel - inaugurato nuovo Spazio a Pacengo di Lazise : Verona, 14 giu. (AdnKronos) - Inaugurazione ufficiale oggi a Pacengo di Lazise (Vr) per il nuovo “spazio Enel”, realizzato in collaborazione con l’imprenditore Antonio Loriso, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza sul territorio veronese e dei comuni del basso Lago di Garda e offrir

Ad Astra - il trailer del nuovo film di Brad Pitt nello Spazio : http://www.youtube.com/watch?v=P6AaSMfXHbA Dopo una gestazione piuttosto complessa, complicata anche dall’acquisizione di Fox da parte di Disney e conseguente cambio di società di distribuzione, finalmente il film fantascientifico Ad Astra arriverà nelle sale. Protagonista assoluto di questa pellicola diretta da James Gray (The Lost City of Z) è Brad Pitt, che qui interpreta l’astronauta Roy McBride incaricato di una importante ed ...

Spazio - piani e investimenti : un nuovo tassello per lo Spazioporto di Grottaglie : L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP), Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) hanno organizzato oggi, 30 maggio 2019, un incontro sul futuro del progetto Spazioporto avviato sull’aeroporto di Grottaglie. La Conferenza Internazionale “Grottaglie Spaceport for Europe” ha riunito i leader dei principali soggetti europei aerospaziali, sia delle ...

La Terra vista dallo Spazio - un nuovo metodo per mappe accurate : Centri abitati, specchi d’acqua, boschi di conifere. Il Trentino si riconosce anche dallo spazio: lo dimostrano le immagini e le mappe del Trentino pubblicate sul sito dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per dare notizia di un metodo innovativo sviluppato da Claudia Paris e Lorenzo Bruzzone dell’Università di Trento. Paris e Bruzzone, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e coordinato dal ...

Project Boundary è un nuovo FPS ambientato nello Spazio sviluppato da un team indipendente composto da 14 persone : Project Boundary è un nuovo sparatutto in prima persona in fase di sviluppo per PC e PlayStation 4. Il gioco è in produzione dal 2016 ed è un FPS che permette al giocatore di indossare tute spaziali ed imbracciare armi futuristiche il tutto in assenza di gravità.Lo studio di sviluppo dietro a questo titolo si chiama Surgical Scalpels, ha sede in Cina e la particolarità è che è composto da solo 14 persone. Polygon è riuscito ad intervistarli e a ...

Nuovo Amazon Fire 7 : processore più veloce e Spazio di archiviazione raddoppiato : Amazon rinnova il suo famoso tablet low cost ora più veloce e con una memoria fino a 32 GB, già acquistabile a soli 69,99...