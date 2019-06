Bmw Vision M Next | la sportività di domani è connessa ed elettrificata – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Ci sono gli elettroni nel futuro sportivo di Bmw. Almeno stando al reveal della casa bavarese, che all’evento #Gen ha presentato la sua ultima fatica: la, ovvero una supersportiva ibrida plug-in che ad un quattro cilindri benzina che opera sulle ruote posteriori affianca due unità elettriche, una per ogni asse. In questo modo la potenza complessiva del powertrain arriva fino a 600 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 in tre secondi e una velocità massima di 300 km orari. Il tutto, con la possibilità di viaggiare a zero emissioni per 100 chilometri. E quando invece si vuole scaricare a terra tutta la cavalleria disponibile, ecco la funzione Boost+. Oltre alla, ben sintetizzata dal design che potete ammirare nella gallery, questa concept car è anche sinonimo di tecnologia e connettività: ad esempio, per chiudere la vettura o accedervi, come anche ...

