The Resident | il medical drama più cinico di Dr House | trama | cast e curiosità

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il cinismo ma anche l’abnegazione, il talento e anche la codardia: tempo d’estate e tempo diin Rai che dopo The Good Doctor (una rivelazione nel nostro Paese) ci riprova con The, una serie tra Doctore Grey’s Anatomy. In prima serata su Rai1, Thevuole narrare il lato oscuro del sistema sanitario statunitense,la prima stagione parte martedì 25 giugno con tre episodi di seguito a partire dalle 21,20. Forte del successo crescente dello show, la serie prodotta dalla Fox è stata rinnovata per una terza stagione che andrà in onda negli Stati Uniti nell’autunno del 2019. The, anticipazioni eLa serie è ambientata al Chastain Park Memorial Hospital con al centro tre medici ciascuno in un momento diverso della propria carriera. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) è uno dei migliori dottori, disposto a tutto per curare i ...

