Paziente dolorante è “antipatico e manesco”: i medici si rifiutano di operarlo

I medici dell'ospedale Mauriziano di Torino si sono rifiutati di operare un uomo di 48 anni alle prese con una necrosi al femore estremamente dolorosa, ma nonostante ciò trattata dal pronto soccorso con un codice verde.

Alle prese con una dolorosissima necrosi alla testa di un femore un uomo ha dato in escandescenze per tre volte all'ospedale Mauriziano di Torino, minacciando il personale, a tal punto che i medici si sono rifiutati di operarlo. Il caso è finito in tribunale, visto che il paziente è stato denunciato da un dottore e da un infermiere per i suoi atteggiamenti "antipatici e maneschi"; gli operatori sanitari si sono appellati all'articolo 28 del codice deontologico medico. Quello sulla "fiducia del cittadino".



La vicenda, di cui dà conto La Stampa, ha avuto inizio a dicembre quando il 48enne è andato al pronto soccorso lamentando dolori lancinanti a un femore e ottenendo un codice verde con ore di attesa. La scena si ripete a gennaio e a febbraio, ancora una volta con lunghi tempi di attesa. E' in questo quadro che gli animi si scaldano e si arriva alle denunce reciproche, con tanto di rifiuto da parte dei medici di operare il paziente.