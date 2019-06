Netflix | nuovo aumento dei prezzi Ecco quanto costa abbonarsi

La Casa de Papel 3 - dal 19 luglio su Netflix : nuovo personaggio 'Palermo' : Qualche giorno fa, la nota piattaforma di streaming online Netflix ha creato un'innovativa e particolare promozione pubblicitaria riguardante la tanto attesa terza stagione de La Casa di Carta, dal titolo originale 'La Casa de Papel', nella quale ha fatto apparire in diverse città italiane, come Roma, Palermo, Milano, Torino e Napoli, una teca con un manichino con una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. La simpatica trovata pubblicitaria ...

Cosa cambia in Lucifer 4 su Netflix - il Diavolo sfoggia tutta la sua mostruosità nel nuovo teaser (video) : Lucifer 4 su Netflix è in arrivo con un nuovo capitolo, che Tom Ellis ha definito "una maratona". Il riferimento dovuto alla durata della stagione, più breve e concentrata in dieci episodi, anziché i canonici 22. L'attore, in un'intervista rilasciata a TV Line, crede che questo formato funzioni e noi di OM, che abbiamo visto in anteprima i primi sei episodi, non possiamo che concordare: Lucifer 4 è la miglior stagione della serie. "Quando ...

Netflix : come funziona il nuovo audio ad alta qualità : TRIPLE FRONTIER (2019) – dietro le quinte La battaglia per la conquista di quello che un tempo si sarebbe definito “etere” e oggi è lo streaming tv, non passa solo per le (belle) immagini, ma anche per il suono. Lo ha capito Netflix, che portandosi avanti rispetto alla concorrenza sempre più agguerrita, ha appena introdotto l’audio ad alta qualità, per portare – si legge – “l’esperienza sonora a un livello ...

Si riderà in Sex Education 2 - Netflix mostra il cast di nuovo sul set della sua commedia rivelazione (video) : Ha debuttato a gennaio scorso ed è diventata rapidamente uno dei titoli più amati e virali sulla piattaforma, al punto da essere subito rinnovata: Sex Education 2 ci sarà e arriverà su Netflix probabilmente già il prossimo anno, visto che il cast è in procinto di iniziare le riprese dei nuovi episodi. Un video di Netflix mostra i protagonisti dell'audace serie sulla scoperta della sessualità nell'età adolescenziale mentre leggono, molto ...