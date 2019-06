Europei Under 21 | Francia-Romania 0-0 | Italia eliminata | addio anche ai Giochi

Europei Under 21 - purtroppo è accaduto : c’è il ‘biscotto’ - Francia e Romania ‘pareggiano’ e l’Italia è fuori : 1/31 Massimo Paolone/LaPresse ...

La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei : La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei di calcio per via del pareggio di stasera fra Romania e Francia. La Nazionale italiana aveva disputato la sua ultima partita del girone sabato sera, vincendo 3-1 contro il

Calcio - Europei Under21 2019 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : Spagna-Francia e Germania-Romania saranno le semifinali degli Europei Under 21 di Calcio 2019, giovedì 27 giugno si giocheranno due partite molto accese e vibranti che metteranno in palio i pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria. Le Furie Rosse hanno vinto il gruppo A nonostante la sconfitta all’esordio contro l’Italia e ora se la dovranno vedere con i transalpini che hanno passato il turno come ...

LIVE Inghilterra-Croazia 3-3 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Bekalo fa doppietta e regala il pareggio ai “suoi”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Il match adesso è infuocato! 83′ GOOOOOOOOOL!!!! BREKALOOOO FA doppietta , ANDANDO A SEGNO CON RASOIATA DI DESTRO, CHE PASSA PROPRIO IN MEZZO ALLE GAMBE DI HENDERSON! 81′ 10′ PIU’ RECUPERO ALLA FINE! 80′ Ivanušec tenta l’azione pericolosa, ma viene valutato in fuorigioco. 79′ Francia-Romania ancora non si sblocca, il profumo di biscotto è ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : speranze dell’Italia ridotte al lumicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la Romania: Petre per Puscas. 82′ La Romania sembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la Francia. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE ROMANIA! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più ...

LIVE Inghilterra-Croazia 3-2 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Kenny porta in vantaggio i “suoi” - partita stellare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ GOOOOOOOOOOL! Kenny HA TIRATO UNA CANNONATA DI DESTRO DALLA DISTANZA, CHE HA LASCIATO GRBIC A BOCCA APERTA!! Inghilterra 3, Croazia 2. 71′ Corner per gli inglesi. 69′ Brutto fallo di Šunjic su Maddison, sarà calcio di punizione per l’Inghilterra. 67′ partita molto combattuta! 65′ E’ costretto a uscire Vlasic, che durante l’esultanza si è ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : l’Italia spera in un gol rumeno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61′ Romania ora in difficoltà con la Francia in costante possesso del pallone. 59′ Primo cambio della partita: Baluta al posto di Cicaldau tra le fila rumene. 58′ Ammonito Thuram per simulazione, secondo l’arbitro il francese si è lasciato cadere in area di rigore. 56′ Scontro aereo forte tra Rus e Ikone, sembra essere nulla di grave per entrambi. 54′ Grande ...

LIVE Inghilterra-Croazia 2-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Maddison regala subito il raddoppio ai “suoi”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ L’Inghilterra sembra essere rientrata con un atteggiamento diverso rispetto alla Croazia. 50′ Arriva la prima sostituzione del match: per l’Inghilterra Konsa è entrato al posto di Clarke-Salter. 48′ GOOOOOOOOOOL!!! Maddison E’ STATO BRAVO A SFRUTTARE LA DISATTENZIONE DELLA DIFESA CROATA, ANDANDO A SEGNO CON UN DESTRO A GIRO POTENTISSIMO!! 46′ SI ...

LIVE Inghilterra-Croazia 1-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Brekalo riporta la sfida in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Gray sfiora il gol del vantaggio per l’Inghilterra! Il sinistro dell’inglese, trova la deviazione della difesa avversaria, che schianta la sfera sul palo laterale destro! 42′ Si fa sentire adesso il tifo croato! 41′ Si tratta del settimo gol subito per l’Inghilterra in questo Europeo. 40′ GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Brekalo TROVA SPAZIO TRA GLI AVVERSARI, ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i rumeni si giocano la partita - transalpini in atteggiamento da biscotto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ L’impressione è che i rumeni giochino senza timore visto il margine notevole di cui dispongono, mentre i francesi non vogliono rischiare nulla. 37′ Incredibile il tifo rumeno questa sera a spingere la propria squadra verso qualcosa di inimmaginabile alla vigilia. 35′ L’intensità si è notevolmente abbassata con la Francia a difesa del risultato. 32′ ...

LIVE Inghilterra-Croazia 1-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : dominio schiacciante della squadra di coach Aidy Boothroyd : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Già otto tiri in questa prima mezz’ora, cinque per gli inglesi, tre per i croati. 31′ Brekalo tenta il cross dentro, ma viene murato da Kelly. 30′ Gran azione in attacco di Abrham, che ha preso il palo con un gran sinistro, ma alla fine dell’azione l’arbitro ha alzato il braccio per un fallo di fuorigioco. 28′ Come ci si poteva aspettare è stato ...

LIVE Inghilterra-Croazia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : calcio di rigore per gli inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ NELSON SPIAZZA GBRIC E PORTA IN VANTAGGIO I “SUOI”, INGHILTERRA 1, CROAZIA 0! 11′ calcio DI rigore PER L’INGHILTERRA!!! KALAICA HA COMMESSO FALLO SU NELSON! 10′ Non a caso la squadra della Regina è arrivata seconda nella scorsa edizione. 9′ Ci sono state molte critiche in questi giorni in Inghilterra nei confronti di Aidy Boothroyd, che ha deluso ...

LIVE Inghilterra-Croazia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : inizia la sfida allo stadio San Marino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ inizia LA PARTITA!!! 20:59 Foto di rito e sorteggio a centro campo. 20:58 Tocca adesso a quello della Croazia. 20:57 Si inizia con l’inno nazionale dell’Inghilterra, “God Save the Queen”. 20:56 Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo! 20:54 I due precedenti tra le squadre sorridono agli inglesi, che nel 2014, hanno entrambe le volte vinto, ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, il fischietto dell’incontro è il bulgaro Kabakov. 20:45 Detto ciò bisogna rendere atto in particolare alla Romania che tra lo stupore generale è riuscita a sconfiggere la Croazia e soprattutto l’Inghilterra, arrivando agli Europei probabilmente come cenerentola del gruppo e dimostrando di potere stare tra le grandi del Vecchio ...