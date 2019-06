Chiesa Juventus | pazzo scambio con la Fiorentina | c’è la svolta!

Calciomercato Juventus : Chiesa nel mirino - Douglas Costa possibile alternativa interna : Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla ...

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

Juventus - Rabiot ad un passo : c’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Fiorentina - Commisso spegne i sogni della Juventus : “Chiesa non lo vendo nemmeno per 100 milioni” : Il nuovo proprietario della Fiorentina ha ammesso di non voler vendere Federico Chiesa, sottolineando come non accetterebbe nemmeno un’offerta di 100 milioni Rocco Commisso blinda Federico Chiesa, autentico protagonista nel match d’esordio dell’Italia all’Europeo Under 21. L’esterno viola ha trafitto ben due volte la Spagna, ribaltando l’iniziale svantaggio prima del sigillo finale di Pellegrini. Una ...

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa - il presidente del Lecce si racconta a 360° - Sarri nuovo allenatore della Juventus : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Commisso SU Chiesa – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : non si mollano Chiesa e Pogba : Calciomercato Juventus, ultime notizie: non si mollano Chiesa e Pogba La Juventus si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, sono stati tanti i nomi accostati alla panchina dei bianconeri. Il prescelto sembrerebbe essere Maurizio Sarri, la Juventus, infatti, ha trovato un’accordo di massima con il Chelsea per liberare il tecnico toscano. Dopo la suggestione Guardiola, con il quale la ...

Valcareggi : 'Chiesa è molto d'accordo con la Juventus' : Un finale di stagione ricco di novità per la Serie A, non solo per motivi di mercato, ma anche per alcune novità societarie che hanno riguardato alcuni club: è il caso della Fiorentina, con i Della Valle che hanno deciso di vendere la società all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Una stagione deludente quella della Fiorentina, con numerose contestazioni da parte della tifoseria che hanno spinto la famiglia Della Valle a cedere la ...

Juventus - trovata l'intesa per cinque anni con Federico Chiesa (RUMORS) : In attesa di definire il prossimo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Il livello del campionato italiano così come quello della competizione europea per eccellenza è destinato ad incrementare, e i dirigenti bianconeri sarebbero pronti ad investire su top player per dare più qualità alla rosa. Definiti gli acquisti di Ramsey (arriverà a parametro ...

Calciomercato Juventus : Chiesa e Koulibaly sarebbero i nomi sul taccuino della dirigenza : È decisamente ancora troppo presto per parlare di Calciomercato in casa Juventus. E' vero che la società bianconera indubbiamente rinforzerà la squadra in vista della prossima stagione agonistica, ma pare complicato fare dei nomi in attesa che venga nominato ufficialmente il nuovo allenatore. Chi prenderà il posto di Allegri? A tal proposito le ipotesi che circolano sono sempre quella degli ultimi giorni, con Sarri in pole position e Guardiola ...

Calciomercato Juventus - possibili tre rinforzi - fra questi Chiesa : La Juventus continua a studiare il mercato, alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del prossimo tecnico bianconero. Tutte le indiscrezioni sembrano portare alla nomina a breve di Maurizio Sarri dal Chelsea, che però deve liberarsi dalla società inglese avendo un contratto di altri due anni con il club londinese. Indipendentemente dal prossimo allenatore bianconero, la Juventus avrebbe individuato alcuni calciatori utili a rilanciare le ...

Federico Chiesa alla Juventus?/ Come giocherebbe : esterno offensivo destro nel 4-3-3 : Federico Chiesa alla Juventus? Secondo quanto spiegato da Calamia di Gazzetta, è tutto nelle mani del nuovo proprietario Commisso