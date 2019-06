Alessandra Amoroso lascia la musica

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo l’ultimo brano, Mambo Salentino, cantato insieme ai Boomdabash,ha deciso di dire stop alla. La cantante, in un’intervista rita a Il Giornale, ha dichiarato che dopo dieci anni di studio e live praticamente ininterrotti, ora vuole “prendersi del tempo per sé e per la sua famiglia”. “Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre – ha detto – Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano”. Prima di dire ‘addio’, o più probabilmente ‘arrivederci’ ai propri fan, un ultimo appuntamento live il 20 luglio a Cinecittà. FQ Magazine Diletta Leotta e Francesco ...

